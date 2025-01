Vodiči, držte sa! Ceny benzínu a nafty atakujú najvyššie úrovne od jari minulého roka. Toto vás však upokojí

Situácia na slovenských čerpacích staniciach by sa mala v najbližších dňoch upokojiť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny pohonných hmôt na slovenských čerpačkách by sa dokonca mohli znova začať postupne znižovať.

Ceny palív u nás už nateraz totiž svoj potenciál rastu z titulu posledných rastov cien ropy na svetovom trhu a cien palív na Rotterdamskej burze vyčerpali. „Očakávame, že by sa v budúcom týždni mohli začať ceny palív postupne znižovať. Pri dlhšom výhľade však existuje riziko, že ceny budú vzhľadom na aktuálnu situáciu pri rope, americkom dolári a prichádzajúcich správ z USA, viac premenlivé,“ dodal Boháček.

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, napriek tomu, že cena ropy Brent zastavila v ostatných dňoch rast a ponorila sa späť pod 80 dolárov, v najbližšom čase nepríde k zásadnej zmene cien na našich čerpacích staniciach. Cena benzínu podľa neho ostane naďalej v najbližšom čase v okolí 1 eura a 60 centov a cena nafty nad 1 eurom a 55 centami, hoci prestane atakovať métu 1 euro a 60 centov. „Ide o najvyššie úrovne od jari minulého roka,“ podotkol Pánis.

Najlacnejšie tankovanie v Česku

Zastavenie zdražovania, no s relatívne vyššími cenami, bude podľa Pánisa realitou aj v okolitých krajinách. Naďalej však bude platiť, že naši západní susedia v Českej republike by mali mať v susedných krajinách EÚ najlacnejší benzín, ktorého cena by sa však nemala posúvať nad 1 euro a 45 eura po prepočte z českých korún. O viac ako 10 centov je v porovnaní so slovenským priemerom lacnejší benzín v Poľsku, kde by jeho cena však mohla zostať pod 1 eurom a 60 centami.

„Lacnejšie možno natankovať do zážihových motorov aj v Maďarsku a Chorvátsku, pričom slovinské ceny sa pohybujú len mierne nad 1 eurom a 50 centami. Priemerné ceny v Rakúsku by mali ostať mierne nižšie ako slovenské,“ dodal Pánis.

Česká republika je najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, hoci jej cena ostane nad 1 eurom a 40 centami. Lacnejšia nafta je aj v Poľsku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 50 centov. Naopak, najdrahšia nafta zo susedných krajín EÚ je v Rakúsku, kde presahuje 1 euro a 60 centov pričom okolo tejto méty sa pohybuje aj v Maďarsku. Slovinské a chorvátske ceny sú oproti slovenským vyššie zhruba o 2 – 3 centy.

Ako dodal Boháček, ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 12 centov nižšie ako v celej EÚ a o 17 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, respektíve o 12 centov v porovnaní s eurozónou.