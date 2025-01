Valí sa niečo strašné: Udrie Herminia z Atlantiku, takto ovplyvní Slovensko

Po orkáne Éowyn sa na Európu valí ďalšia prírodná katastrofa. Víchrica Herminia zasiahne Írsko, Baleárske ostrovy a Pyrenejský poloostrov. V týchto oblastiach môže mať silu orkánu. Na Slovensku pocítime vplyv víchrice vo forme zvýšeného vetra.

Ako informuje portál iMeteo, dnes (26. 1) by mal viaceré oblasti Európy postihnúť orkán s názvom Herminia, ktorý bude narozdiel od piatkového Éowynu plošnejší.

Aktuálne sa formuje nad Atlantickým oceánom a v priebehu nedele by mal zasiahnuť Britské ostrovy.

Zrážky aj búrky

Portál upozorňuje, že orkán prinesie so sebou výdatné zrážky, víchricu a búrky, počasie by malo pretrvávať až do pondelka.

Zrážkami bude najviac postihnuté Španielsko a Baleárske ostrovy, kde sa očakávajú najväčšie škody. V Španielsku by mal vietor dosahovať až 120 km/h a môžu sa objaviť aj lokálne záplavy.

Potrápi aj Slovensko

Silnejší vietor príde aj na naše územie. Veterné počasie sa očakáva najmä na horách a na juhozápade, kde môžu nárazy vetra dosahovať rýchlosť 50 až 80 km/h. V Tatrách môže rýchlosť prekonať dokonca až 100 km/h.

V týchto oblastiah Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred vetrom.