Vodiči, dnes si pripravte pevné nervy: Viaceré cesty sú uzavreté, tadiaľto neprejdete. Zdržíte sa aj v kolónach

Horské priechody (HP) Čertovica – cesta I/72, Šturec – cesta I/14, Donovaly – cesta I/59 a Príslop – cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Pre kamióny sú uzavreté aj HP Vernár a Dobšiná, rovnako aj úsek cesty I/67 odbočka Dedinky Ostrá Skala.
Pre padajúce stromy je uzavretá aj cesta III/2442 Zvolen-Kráľová až do odvolania. Na cestách prvej triedy v okrese Kežmarok sa môžu vyskytovať na vozovke snehové jazyky.
Sneh spôsobuje komplikácie
SSC upozorňuje aj na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 metrov z dôvodu silného dažďa, obmedzujúcu vodičov v oblastiach: Nitra, Lozorno, Závod a Vlčkovce.
„Pozor na vrstvu zľadovateného snehu na cestách v oblasti: Spišská Stará Ves, Hágy a Červený Kláštor. Na zľadovatený sneh na vozovke pozor tiež v okolí Banskej Štiavnice,“ varujú cestári.
Vodiči zároveň upozorňujú v Bratislave na kolóny. Na diaľnici D2 pred Tunelom Sitina smerom zo Stupavy hlásia 50-minútové zdržanie. Na D2 pred Mostom Lanfranconi smerom z Maďarska si v kolóne postoja 15 minút.
