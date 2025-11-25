Vodiči, dnes si pripravte pevné nervy: Viaceré cesty sú uzavreté, tadiaľto neprejdete. Zdržíte sa aj v kolónach

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
Viaceré úseky sú uzavreté pre kamióny.

Horské priechody (HP) Čertovica – cesta I/72, Šturec – cesta I/14, Donovaly – cesta I/59 a Príslop – cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Pre kamióny sú uzavreté aj HP Vernár a Dobšiná, rovnako aj úsek cesty I/67 odbočka Dedinky Ostrá Skala.

Pre padajúce stromy je uzavretá aj cesta III/2442 Zvolen-Kráľová až do odvolania. Na cestách prvej triedy v okrese Kežmarok sa môžu vyskytovať na vozovke snehové jazyky.

Sneh spôsobuje komplikácie

SSC upozorňuje aj na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 metrov z dôvodu silného dažďa, obmedzujúcu vodičov v oblastiach: Nitra, Lozorno, Závod a Vlčkovce.

„Pozor na vrstvu zľadovateného snehu na cestách v oblasti: Spišská Stará Ves, Hágy a Červený Kláštor. Na zľadovatený sneh na vozovke pozor tiež v okolí Banskej Štiavnice,“ varujú cestári.

Vodiči zároveň upozorňujú v Bratislave na kolóny. Na diaľnici D2 pred Tunelom Sitina smerom zo Stupavy hlásia 50-minútové zdržanie. Na D2 pred Mostom Lanfranconi smerom z Maďarska si v kolóne postoja 15 minút.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biele peklo odrezalo slovenskú obec od sveta: Vodiči čakali v autách aj osem hodín, vyzerá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac