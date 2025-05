Vôbec mu to nevadilo: Minister Kennedy, ktorý verí konšpiráciám, sa kúpal v potoku, kde zistili fekálnu kontamináciu

Americký minister zdravotníctva a sociálnych služieb Robert F. Kennedy Jr. zverejnil cez víkend fotografie zo svojho výletu do parku Dumbarton Oaks v americkom hlavnom meste. Na snímkach je zachytený, ako sa so svojimi vnúčatami kúpe v potoku Rock Creek, ktorý je prítokom rieky Potomac.

Tieto fotografie však vzbudili kontroverzie. Ide totiž o miesto, kde platia dlhodobé varovania pred vysokou bakteriálnou kontamináciou. Na sociálnej sieti X Kennedy šíril zábery z prechádzky s deťmi a zároveň spomenul, že si so svojimi vnúčatami Bobcatom a Cassiusom zaplával v potoku, píše ABC News.

Tento krok však priamo odporuje oficiálnym odporúčaniam Národnej správy parkov (National Park Service), ktorá dlhodobo upozorňuje, že kontakt s vodou v Rock Creek predstavuje zdravotné riziko. Podľa informácií NPS, je voda v potoku znečistená baktériami a inými patogénmi, ktoré môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy nielen ľuďom, ale aj zvieratám.

Okrem toho sa desiatky rokov platný zákaz kúpania v oblastiach ako Rock Creek nevzťahuje len na ochranu zdravia, ale aj na snahu zabrániť erózii brehov a narušeniu miestneho ekosystému. Environmentálna agentúra USA potvrdila, že Rock Creek je znečistený fekálnymi látkami zo splaškov a vyskytujú sa v ňom aj nebezpečné baktérie, napríklad E. coli.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025