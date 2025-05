Vláda nevie šetriť na sebe a ide šetriť na pacientoch: Matovičovci kritizujú návrh novej vyhlášky k liekom

Vláda nevie šetriť na sebe a ide šetriť na pacientoch, ktorí budú zbytočne zomierať. Zástupcovia opozičného hnutia Slovensko to vyhlásili na piatkovom tlačovom brífingu pred Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.

Spolu s opozičnou stranou Za ľudí kritizujú návrh novej vyhlášky k liekovej politike, ktorá podľa ich slov obmedzí dostupnosť inovatívnych liekov na Slovensku. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) označili za neschopného a vyzvali ho, aby vyhlášku stiahol.

„Obrazne povedané, Kamil Šaško nás posúva opäť niekam sto rokov za opice a na úplne posledné miesto v celej Európe. Nebude existovať v Európe krajina, ktorá bude horšie pristupovať ku chorým ľuďom v tých najhorších stavoch ako Slovensko, nebude existovať horšia krajina, ktorá z chorých ľudí v tých najhorších stavoch bude robiť len také radové čísla odsúdené v podstate na zánik, ktorým povedia, že bohužiaľ pre vás zdravotná poisťovňa nie je ochotná preplatiť liečbu, ktorú by ste potrebovali,“ skonštatoval líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

Kritizuje vládu za argumenty o nedostatku financií, pričom podotkol, že do zdravotníctva išlo v tomto roku o 70 percent viac peňazí ako počas pandémie v roku 2020. „Kým my počas covidu, keď naozaj sme museli platiť všetko možné mimo riadnej zdravotnej starostlivosti, sme dokázali žiť v zdravotníctve za 5,6 miliardy, oni majú o 70 percent viac k dispozícii a napriek tomu idú hovoriť, že vlastne nie sú peniaze. No jasné, že nie sú, keď dovoľujú rozkrádať svojim ministrom,“ poznamenal Matovič.

Podpisuje rozsudok smrti, hovorí Remišová

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová poznamenala, že Šaško ide vyhláškou zobrať nádej na život tisíckam pacientov. „On doslova podpisuje rozsudok smrti,“ povedala. Poukázala tiež na viaceré odborné pripomienky vznesené k návrhu, ktoré varujú, že môže znížiť dostupnosť a možnosť výberu liečby či spomaľovať a obmedzovať vstup inovatívnych liekov na trh. Upozorňujú tiež na to, že návrh je v rozpore z programovým vyhlásením vlády.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje od júna zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách by financie na lieky v tomto roku nepostačovali. Návrh kritizuje opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Varujú, že zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom. Minister Kamil Šaško deklaroval, že nik nejde šetriť na pacientoch a ku všetkým potrebným liekom sa dostanú.