Vietor a zima ako na Sibíri: Víkend bude poriadne ostrý, výstrahy platia pre väčšinu Slovenska

Foto: TASR - Martin Medňanský

Michaela Olexová
SITA
Aké počasie nás čaká?

Na počasie na Slovensku bude mať vplyv kumulácia mimoriadne chladného vzduchu nad východnou Európou.

Zasiahne najmä Pobaltie, východné Poľsko, severnú Ukrajinu alebo časť Ruska, no čiastočne podľa iMeteo zatečie aj nad naše územie.

Aké počasie nás čaká počas dňa?

Cez deň bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke, na viacerých miestach sa očakáva slabé sneženie alebo snehové prehánky. Popoludní sa môžu tvoriť snehové jazyky. Bude veľmi chladno.

Najvyššia denná teplota bude -5 až 0 °C, lokálne, najmä na severovýchode, -10 až -5 °C.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude ráno pohybovať okolo -7 °C, večer klesne na -14 °C. Spočiatku slabý vietor sa postupne na väčšine územia zmení sa severný vietor, ktorý dosiahne rýchlosť 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Spadnúť dnes môže do 3 milimetrov zrážok, prípadne do 5 centimetrov snehu.

Aká bude noc a nedeľa?

Prehľad vývoja počasia na najbližšie hodiny a dni prináša aj portál iMeteo s odvolaním sa na údaje SHMÚ.

Počas noci treba počítať s mimoriadne nízkymi teplotami -13 a miestami až –23 °C, ojedinele aj nižšie. Výstrahy platia pre väčšinu územia Slovenska.

Ilustračná foto: Needpix

V nedeľu sa zintenzívni severné prúdenie, čo sa prejaví výrazným zosilnením vetra. Ten bude na horách, ale aj v nižších polohách na západe krajiny dosahovať kritické hodnoty. V západných okresoch treba rátať s nárazovým vetrom s rýchlosťou 15 až 23 m/s, ktorý výrazne zníži pocitovú teplotu.

Očakáva sa aj sneženie, predovšetkým v severnej polovici Slovenska, kde by do pondelka mohlo napadnúť do 5 cm nového snehu. Na Orave a Kysuciach sa prejaví náveterný efekt, v dôsledku ktorého tam napadne 5 až 15 cm snehu.

„Na severných svahoch hôr by do pondelkového rána mohlo pribudnúť až okolo 25 cm čerstvého snehu,“ uzatvára iMeteo.

