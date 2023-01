Viete, koľko je 550 ÷ 2? Jednoduchý matematický príklad sa stal virálnym a ľudia sa nedokážu zmieriť s výsledkom

Uplynulé dni sa na internete začalo búrlivo diskutovať o zdanlivo veľmi jednoduchom príklade, ktorý však niektorých ľudí poriadne potrápil. Vzniklo viacero meme obrázkov a Twitter zaplavili nechápajúce príspevky užívateľov, ktorí nerozumejú, ako sa 550 ÷ 2 nerovná 225.

Napriek tomu, že tento príklad môže znieť primitívne, neverili by ste, koľkých ľudí dokázal potrápiť. Tak schválne – viete koľko je 550 delené dvomi? Ak si aj vy myslíte, že 225, mýlite sa tiež.

Nejde o žiadnu zložitú matematickú rovnicu, skôr naopak. To však nemení nič na tom, že niektorých príklad zmiatol. „Ľudia, 550 ÷ 2 sa nerovná 225,“ napísal zmätený užívateľ na Twitteri. A nebol ani zďaleka jediný. „Ako je možné, že to nie je 225?“ dodal ďalší.

V skutočnosti sa 550 ÷ 2 rovná 275. Ak náhodou neveríte, použite na tento výpočet kalkulačku a overte si ho. 225 a 225 sa totiž nerovná 550, ale 450. A ak si zrátate 275 + 275, vyjde vám hľadaných 550.

Does 550 ÷ 2 Equal 225? The Viral Math Meme Explained

„There’s a math equation going viral on social media right now and it’s blowing a lot of people’s minds…“https://t.co/P1jbYTXsyw

— Dennis🏳️‍🌈🐝🧘☸️ (@BuddhistNoBody) January 2, 2023