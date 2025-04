Video s plynmi a krvou mŕtvych zvierat má dohru: V Leviciach chcú informácie o zakopávaní, ministerstvo mlčí

Opatrenia súvisiace s likvidáciou uhynutých zvierat z dôvodu výskytu slintačky a krívačky na území mesta Levice boli predmetom 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Leviciach. O účasť na štvrtkovom zasadnutí požiadali poslanci aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD).

Ten svoju neúčasť ospravedlnil pracovnou zaneprázdnenosťou. Poslanci upozorňovali na zlyhanie komunikácie medzi samosprávou a štátnymi inštitúciami. Poukazovali na to, že samospráva doteraz nedostala požadované informácie týkajúce sa zakopávania uhynutých zvierat v dôsledku slintačky a krívačky vo vojenskom priestore v blízkosti mesta.

Poslanci žiadajú odpovede

„Zaslali sme list ministrovi pôdohospodárstva, doteraz ani nepotvrdil, či ho dostal. Na ministerstvo sme sa preto obrátili s infožiadosťou, odpovede sme sa nedočkali, naťahujú čas,“ povedal poslanec Vladimír Kuny. Primátor Ján Krtík v piatok 4. apríla informoval, že navážanie zvierat usmrtených v dôsledku rozšírenia nákazy do priestorov vojenského areálu pri Leviciach bolo ukončené.

Poslanec Viliam Rybár upozornil, že podľa jeho informácií navážanie stále pokračuje. Primátor reagoval, že ani on nemá oficiálne informácie o tom, čo sa deje za bránami vojenského priestoru. Pozvaný zástupca 13. mechanizovaného práporu Levice na otázky neodpovedal, zdôvodnil to informačným embargom.

Slovensko má len jednu kafilériu

Predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinovej komory Levice a súčasne predseda PD Žemberovce Milan Halmeš povedal, že po výskyte slintačky a krívačky v Jurovej v okrese Dunajská Streda sa usmrtené zvieratá navážajú do vojenského areálu pri Leviciach.

„V utorok (8. 4.) sa vozili do kafilérie, no tá kapacitne nestíha, preto sa zvieratá zakopávajú,“ skonštatoval. Zároveň upozornil na problém, že Slovensko má len jednu kafilériu, kým pred 40 rokmi ich bolo päť. „No ak by sa mala nejaká postaviť, je otázka, ako by sa k tomu postavili samosprávy, či by nebolo ešte viac kriku ako teraz,“ poznamenal Halmeš.

Obavy o bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel

V okrese Levice je podľa jeho slov 250 chovov so zhruba 50 000 kusmi vnímavých zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy). „Nie je to až tak veľa, no sú to špičkové chovy. Tiež máme obavy, aby boli dodržané všetky opatrenia pri prevoze a zakopávaní usmrtených zvierat. Boli sme ubezpečení, že všetky opatrenia sa dodržiavajú a z tohto dôvodu by nemalo prísť k šíreniu nákazy,“ tvrdí Halmeš.

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach prijalo uznesenie, ktorým žiada kompetentné orgány o kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa zakopávania zvierat. Zároveň žiada predložiť výsledky geologických posudkov a analýz vplyvu na pôdu a podzemné vody a tiež informácie o opatreniach prijatých na ochranu zdravia a životného prostredia.

Mnohí na Slovensku majú po medializovaných informáciách z Maďarska obavy. Na verejnosť uniklo desivé video, ktoré zachytáva hromadný hrob s tisíckami kráv pri obci Hegyeshalom, neďaleko slovenských hraníc. Je na ňom vidieť množstvo bublajúcej krvi, ktorá prenikla na povrch z uhynutých zvierat. Dronové zábery, o ktoré sa medzičasom delilo množstvo ľudí, zverejnil portál Euronews.