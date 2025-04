Vedci nesúhlasne krútia hlavou: Oživenie pravlka považujú za podvod, vadí im táto vec

Tvrdenia americkej súkromnej biotechnologickej spoločnosti Colossal Biosciences o oživení pravlka obrovského pomocou genetických úprav podľa odborníkov vyvolávajú pochybnosti. Tri mláďatá, ktoré sa vedcom podarilo priviesť na svet, sa podľa nich na druh šelmy vyhynutej pred zhruba 12 500 rokmi podobajú iba vzhľadom. TASR o tom informuje podľa správy vedeckého portálu Live Science.

Pravlk obrovský (lat. Aenocyon dirus, resp. Canis dirus) bol kedysi jedným z najväčších predátorov, ktoré sa preháňali po Severnej Amerike. Vyhynul na konci poslednej doby ľadovej a v súčasnosti ho spopularizoval najmä fantasy seriál Hra o tróny. Veľkej pozornosti sa mu dostalo v posledných dňoch, keď magazín Time zverejnil článok o mláďatách pravlka žijúcich v oplotenom americkom zariadení.

V súčasnosti šesťmesační samci Romulus a Remus a dvojmesačná samička Khaleesi boli privedení na svet prostredníctvom feniek domácich psov ako náhradných matiek uplynulú jeseň, respektíve v zime.

Ide vraj o hybrid

Na vytvorenie mláďat získali vedci DNA z dvoch fosílií pravlka obrovského – 13 000 rokov starého zuba objaveného v štáte Ohio a 72 000 rokov starej kosti vnútorného ucha, ktorú našli v Idahu. Na základe tejto DNA následne zostavili čiastočný genóm pradávnej šelmy, ktorý potom porovnali s genómami najbližších žijúcich príbuzných pravlka obrovského vrátane vlkov, šakalov a líšok.

Na základe výsledkov vedci vybrali vlka dravého ako darcu vajíčok na „oživenie“ pravlka. Podľa odborníkov oslovených portálom Live Science to urobili aj napriek tomu, že tieto dva druhy v skutočnosti nie sú až také príbuzné. Z hľadiska evolúcie sa pravlky obrovské oddelili od vlkov pred približne šiestimi miliónmi rokov.

„Pravlky sú vo svojom vlastnom rode, takže je to úplne iný druh,“ objasnil profesor zoológie na novozélandskej Otažskej univerzite Philip Seddon. Príbuznejším pravlka by podľa neho mohol byť skôr africký šakal tmavochrbtý.

Mnohí experti zároveň tvrdia, že jazyk, ktorým spoločnosť Colossal opisuje svoj počin, je zavádzajúci. „To, čo vytvorila, je vlk dravý s charakteristikami podobnými pravlkom obrovským,“ povedal jeden z vedúcich Otažského paleogenetického laboratória Nic Rawlence. Výsledkom úsilia Colossal tak podľa neho nie je vyhynutý pravlk, ale akýsi hybrid.

Romulus, Remus ani Khaleesi nebudú vypustení do voľnej prírody, ale spoločnosť Colossal uviedla, že v budúcnosti zváži možnosti ich umiestnenia do rozsiahlych ekologických rezervácií, potenciálne na území, kde pravlky pôvodne žili.

Nejde o prvý pokus

Úspech tohto prípadného kroku niektorí odborníci spochybňujú. „Ak by ich vypustili do voľnej prírody, vyvolalo by to negatívnu publicitu a tiež právne dôsledky, ktoré by sa pravdepodobne týkali aj všetkých ostatných druhov novovytvorených zvierat,“ domnieva sa David Mech z Minnesotskej univerzity. Navyše, pokiaľ ide konkrétne o pravlka obrovského, Mech dodal, že je otázne, ako by sa mohol zaradiť do moderných ekosystémov. „Zaujímal pozíciu v úplne inej ekologickej nike, než aká existuje dnes,“ poznamenal.

Okrem kritiky na adresu Colossal sa však objavila aj pochvala technologických objavov, ktoré spoločnosť v rámci svojho snaženia dosiahla. „Určite ide o pokroky v genetickej technológii – tie by mohli nájsť uplatnenie pri ochrane existujúcich druhov,“ dodal Seddon.

Avšak tvrdenie, že ide opätovné oživenie pravlka obrovského, je podľa Seddona i ďalších expertov nepravdivé. „Spoločnosť Colossal porovnala genómy pravlka a vlka dravého a z približne 19 000 génov určila, že ak urobí 20 zmien v 14 génoch, dá jej to pravlka obrovského,“ skonštatoval Rawlence.

Pravlky od Collossal nie sú prvými zvieratami, u ktorých sa vedcom podľa ich tvrdení podarilo zvrátiť ich vyhynutie. V roku 2003 v Španielsku naklonovali vyhynutého kozorožca pyrenejského, avšak mláďa po siedmich minútach po narodení uhynulo v dôsledku pľúcnej poruchy.

Podľa Seddona pondelkové vyhlásenie Collossal o vzkriesení pravlka znamená, že „teraz máme geneticky modifikované vlky a jedného dňa môžeme mať aj geneticky modifikované slony ázijské, ale nateraz platí, že ak niečo vyhynulo, tak je to už navždy“.