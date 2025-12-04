Vianoce chutia najlepšie doma: Toto sú najobľúbenejšie sviatočné potraviny na južnom Slovensku

A práve tie sa často rodia niekde blízko nás – v malých pekárňach, remeselných cukrárňach či miestnych mäsiarstvach, kde ľudia robia svoju prácu s láskou. Tradície v regiónoch sa však trochu líšia. Toto sú najobľúbenejšie dobroty z okresu Galanta, kde pôsobí aj lokálne spotrebné družstvo COOP Jednota, ktoré združuje lokálnych výrobcov, aby sa kvalita z regiónu dostala na naše sviatočné stoly.
Juh Slovenska je v dobrom slova zmysle národnostne zmiešaný región. Prejavuje sa to nielen v chutiach a pri výbere obľúbených potravín, ale aj vo sviatočných tradíciách. Stabilní a rokmi overení dodávatelia z regiónu robia vianočnú ponuku v sieti COOP Jednota Galanta pestrú a takpovediac šitú na mieru zákazníkom. Aj preto v mnohých domácnostiach nechýbajú na sviatočnom stole cukrárenské dobroty a poctivé údené mäso z Tešedíkova, známe vianočné oblátky Tina z Váhoviec, domáce lokše či vianočka z regionálnych pekární. Vianočná polievka môže byť pikantná rybacia, ale aj mliečna šošovicová alebo kapustová bez mäsa. Pestrý región, pestré potraviny – a jeden obchod, v ktorom nájdete všetky chute, ktoré robia Vianoce podľa vašich predstáv.
Bez lokálnych produktov nie sú Vianoce
„Sme tak blízko zákazníkom, že sa majú na koho obrátiť, keď niečo potrebujú. V tom sme unikátni,“ tvrdí JUDr. Júlia Ančinová, podpredsedníčka galantského spotrebného družstva. Blízkosť ilustruje aj pestrou ponukou vianočných potravín od slovenských výrobcov, ale aj lokálnych dodávateľov, ktorá sa odzrkadľuje na sviatočných stoloch.
Tradičná pikantná rybacia polievka na maďarský spôsob nechýba na Štedrý večer najmä južne od Galanty. „Tam sa na varenie hojne využíva aj halászlé bujón, ktorého smerom na Sereď predáme len minimum. Na sviatočnom stole totiž prevláda kyslá kapustová alebo mliečna šošovicová polievka. V našej rodine jeme halászlé na obed a šošovicovú nakyslo na štedrú večeru,“ opisuje pani podpredsedníčka.
„Lokálnych výrobcov často oslovujem osobne. Záleží mi na tom, aby sme dali príležitosť regionálnym producentom a remeselným rodinným firmám,“ deklaruje Júlia Ančinová, ktorá kráča v šľapajach svojho otca, dlhoročného predsedu spotrebného družstva.
Vianočné oblátky – tradícia podnikavých Váhovčanov
Viete si, predstaviť Vianoce bez dobrých oblátok s medom a cesnakom? Obyvatelia obce Váhovce neďaleko Galanty určite nie. „V našej rodine sa tradícia datuje od roku 1910, kedy oblátky ručne vyrábala moja stará mama. Kedysi ich piekla celá dedina. Naša rodina ich pod značkou Tina Plus pečie od roku 1985 a robíme to podľa tradičnej receptúry, bez farbív a konzervantov,“ prezrádza Róbert Jalšovský o vianočných oblátkach, ktoré preslávili Váhovce nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách.
„Vďaka slovenským baníkom sa tradícia vianočných oblátok dostala aj do regiónov, kde sa kedysi hojne ťažilo. Naučili sme Čechov jesť naše oblátky,“ podotýka pán Jalšovský, ktorý postupne rozšíril portfólio výrobkov o syrové, bryndzové a slané oblátky. Rodinná firma sa etablovala aj vďaka štyridsaťročnej spolupráci s COOP Jednota Galanta. „Sú to obchodné vzťahy založené na priateľstvách,“ pochvaľuje si „šenkár z povolania“, ako si Róbert Jalšovský sám hovorí. Aj vďaka tejto spolupráci zdobí kostolík s anjelom na oblátkach Tina štedrovečerné stoly ďaleko za hranicami regiónu. Tradície a rituály vianočných oblátok s medom a cesnakom žijú ďalej. Šťastné a veselé…
Zákusky, o ktorých idú chýry
Sütemény – po maďarsky jednoducho zákusok – je na juhu Slovenska synonymom sladkej bodky po jedle. Najlepšie vraj v okolí Galanty pečú v Tešedíkove. Ervín Zilizi je široko-ďaleko známy cukrár, o jeho zákuskoch sa šíria legendy. Sú poctivé, kvalitné a z dobrých surovín. Jeho cukrárenská výroba Ervin funguje od roku 2002 a dnes ponúka vyše 80 druhov zákuskov, koláčov, tort a slaného pečiva.
Rodinné recepty na legendárne orechové rezy alebo kokosové kolieska má od starej mamy, ktorá ho k pečeniu inšpirovala. Pred Vianocami sa v cukrárenskej výrobe vo veľkom vykrajujú medovníky, no na sviatočnom stole nesmie chýbať ani čerstvé čajové pečivo či orechové, makové a slivkové rezy a mnoho ďalších zákuskov, ktoré dodáva do všetkých predajní COOP Jednota Galanta. „Spolupracujeme už vyše dvadsať rokov. Som spokojný, bol to môj prvý veľký odberateľ, zostal som mu verný,“ deklaruje pán Ervín.
Regionálnou legendou sú jeho veterníky. „Je to starodávna klasika, ale dva roky dozadu som vyšpekuloval pistáciové veterníky, ktoré si ľudia pochvaľujú. Mojou špecialitou sú aj tvarohové pochúťky alebo dezert Šomlói, ktorý som pôvodne vozil z Maďarska a pred 15 rokmi ho začal vyrábať sám,“ hovorí pán Ervín, ktorý rád experimentuje. „Stále špekulujem a vymýšľam nové recepty, chute a maškrty. Snažím sa inovovať, aby som zákazníkov mohol neustále prekvapovať novinkami.“
Prémiová klobása ako symbol spolupráce
Vianočný stôl by v galantskom regióne nebol kompletný bez mäsových výrobkov z dielne tešedíkovskej mäsovýroby K&T mäso. Tá na spolupráci s COOP Jednota Galanta doslova vyrástla a už vyše dvoch desaťročí dodáva čerstvé mäso a vyše 60 druhov vlastných mäsových výrobkov do všetkých predajní spotrebného družstva.
Pred Vianocami sa mäsiari v Tešedíkove idú „rozkrájať“, roboty je vyše hlavy. Údené mäsá, šunky a mäsové rolády sa objavujú na sviatočných stoloch už na Štefana a jedia sa až do Silvestra. Novoročná kapustnica bez „Tótkomlóšskej“ klobásy by nebola ozajstná. „Je to jedna z najobľúbenejších špecialít, ktorá vznikla podľa starého receptu presídleneckej klobásy priamo od našich predkov. Som na ňu pyšný, nehanbím sa za to,“ tvrdí chýrny mäsiar Zsolt Tóth, vďaka ktorému sa k mäsovým výrobkom v regióne najčastejšie skloňuje prívlastok „tešedíkovské“. Či už ide o legendárne klobásy, zabíjačkové výrobky, čerstvé mäso, alebo mäsové špeciality, ktoré nesú mená jeho blízkych, rodiny a priateľov.
„Vyše polovicu našej výroby dnes berie práve galantská Jednota,“ pochvaľuje si pán Zsolt. Dôkazom pracovných, ale aj priateľských vzťahov je exkluzívna Gyula bácsi klobása, ktorú vyrobil na počesť predsedu spotrebného družstva Júliusa Beloviča. Ide o prémiový výrobok z toho najlepšieho mäsa – bravčového stehna, karé a pliecka. Rodinný recept je, samozrejme, tajný, ale dokazuje, že to najlepšie sa rodí zo spolupráce a dobrých vzťahov.
Regionálne a lokálne známe mená a príbehy
„COOP Jednota je v galantskom regióne komunitná predajňa a nám záleží na tom, aby naši zákazníci mali z nakupovania zážitok. Platí to po celý rok, nielen pred Vianocami,“ zdôrazňuje Júlia Ančinová, ktorej prvoradým cieľom je udržiavať dobré a korektné vzťahy s dodávateľmi aj zákazníkmi. Vianoce sú v spotrebnom družstve skutočne „štedrým časom“. Už tradične pred sviatkami odmeňujú nielen svojich zamestnancov, ale aj verných zákazníkov prostredníctvom vianočných súťaží. Výsledkom je, že Vianoce v regióne Galanty naozaj chutia najlepšie doma – s výrobkami od ľudí, ktorých mená aj príbehy miestni dobre poznajú, a s podporou družstva, ktoré ich už roky spája pod jednou strechou.
