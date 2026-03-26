Predavačka prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Pre arogantných a nepríjemných ľudí má odkaz

Najskôr šlo o online výzvu, tá sa však nakoniec pretavila aj do reality. Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný a zamestnanci obchodov často opisujú napätie aj vyhrotené konflikty.
Samoobslužné pokladnice sa za posledné roky stali bežnou súčasťou takmer každého väčšieho obchodu. Kto má menší nákup, prípadne sa ponáhľa, samoobslužná pokladnica je ideálne riešenie. Áno, nie vždy je manipulácia s ňou jednoduchá, často nás vie zdržať vyhľadávanie tovaru v databáze, no pokiaľ ju človek využíva častejšie, aj pri vyhľadávaní a skenovaní je istejší.
Nájdu sa však aj takí, ktorým sa tento moderný spôsob nakupovania nepozdáva. Aj pre túto skupinu máme pochopenie, no k čomu by určite nemalo dochádzať, sú slovné útoky na zamestnancov predajní, zosmiešňovanie, vulgárne slová a nebodaj gestá v podobe ponechania plného košíka pred pokladnicou. Spoločnosť je momentálne rozdelená a nálady sú vyhrotené, no to neznamená, že by sme si nemali zachovať ľudskosť a pochopenie.
Na internete sa v posledných mesiacoch začali objavovať príspevky, v ktorých ľudia otvorene hovoria o bojkotovaní samoobslužných pokladníc. Sociálne siete žijú rôznymi príbehmi či už zo strany zákazníkov alebo zamestnancov.
Negatívne zážitky sú čoraz častejšie
S bojkotom sa pravidelne stretáva aj Barbora z reťazca Tesco, ktorá poukazuje aj na organizačný rozmer problému.
„S bojkotom sa, žiaľ, stretávam pravidelne. Mne osobne nevadí otvoriť pokladnicu a posadiť tam pokladníčku. No naše vedenie to považuje za neefektívnu činnosť, danú osobu vedia využiť pri vykladaní tovaru, kontrolovaní záruk a iných prácach v obchode.“ Opísala aj konkrétne výhrady zákazníkov a ich správanie.
„Negatívne zážitky so zákazníkmi sú časté. Pravidelne sa stretávam s aroganciou ľudí, ktorí na mňa vyprsknú komentáre typu: ja nie som na brigáde; mne to nevadí, že si to nablokujem sám, ja si prídem po výplatu. Väčšina ľudí hádže vinu na ľudí v dôchodkovom veku, ale ja mám skúsenosti s ľuďmi v strednom veku, ktorí vedia byť naozaj nepríjemní a veľakrát sa stane, že nechajú plný košík s nákupom v obchode a odídu.“
Zároveň dodala, že riešenie často existuje, ak je komunikácia slušná. „U nás v obchode stačí prísť za obsluhou samoobslužných pokladníc a buď slušne požiadať o pomoc pri nablokovaní tovaru, alebo poprosiť o otvorenie pásovej pokladnice. Na 90 percent vám zamestnanec vyhovie. Je nevhodné, ak idete arogantne a bez rešpektu útočiť na zamestnanca, ktorý nedokáže nič urobiť s týmto systémom.“
Spor okolo samoobslužných pokladníc sa z online priestoru evidentne preniesol aj priamo do predajní. Zatiaľ čo časť zákazníkov hovorí o princípe a odmietaní „robiť za obchod“, pracovníci opisujú najmä nárast napätia, únavu z konfliktov a tlak, ktorý sa prenáša priamo na nich.
