Predavačka prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Pre arogantných a nepríjemných ľudí má odkaz

Ilustračná foto: TASR/Slavomír Gregorík

Lucia Mužlová
Ľudia dokážu nechať plný košík pri pokladnici a odísť.

Najskôr šlo o online výzvu, tá sa však nakoniec pretavila aj do reality. Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný a zamestnanci obchodov často opisujú napätie aj vyhrotené konflikty.

Samoobslužné pokladnice sa za posledné roky stali bežnou súčasťou takmer každého väčšieho obchodu. Kto má menší nákup, prípadne sa ponáhľa, samoobslužná pokladnica je ideálne riešenie. Áno, nie vždy je manipulácia s ňou jednoduchá, často nás vie zdržať vyhľadávanie tovaru v databáze, no pokiaľ ju človek využíva častejšie, aj pri vyhľadávaní a skenovaní je istejší.

Nájdu sa však aj takí, ktorým sa tento moderný spôsob nakupovania nepozdáva. Aj pre túto skupinu máme pochopenie, no k čomu by určite nemalo dochádzať, sú slovné útoky na zamestnancov predajní, zosmiešňovanie, vulgárne slová a nebodaj gestá v podobe ponechania plného košíka pred pokladnicou. Spoločnosť je momentálne rozdelená a nálady sú vyhrotené, no to neznamená, že by sme si nemali zachovať ľudskosť a pochopenie.

Ilustračná foto: TASR (Pavel Neubauer)

Na internete sa v posledných mesiacoch začali objavovať príspevky, v ktorých ľudia otvorene hovoria o bojkotovaní samoobslužných pokladníc. Sociálne siete žijú rôznymi príbehmi či už zo strany zákazníkov alebo zamestnancov.

Negatívne zážitky sú čoraz častejšie

S bojkotom sa pravidelne stretáva aj Barbora z reťazca Tesco, ktorá poukazuje aj na organizačný rozmer problému.

„S bojkotom sa, žiaľ, stretávam pravidelne. Mne osobne nevadí otvoriť pokladnicu a posadiť tam pokladníčku. No naše vedenie to považuje za neefektívnu činnosť, danú osobu vedia využiť pri vykladaní tovaru, kontrolovaní záruk a iných prácach v obchode.“ Opísala aj konkrétne výhrady zákazníkov a ich správanie.

„Negatívne zážitky so zákazníkmi sú časté. Pravidelne sa stretávam s aroganciou ľudí, ktorí na mňa vyprsknú komentáre typu: ja nie som na brigáde; mne to nevadí, že si to nablokujem sám, ja si prídem po výplatu. Väčšina ľudí hádže vinu na ľudí v dôchodkovom veku, ale ja mám skúsenosti s ľuďmi v strednom veku, ktorí vedia byť naozaj nepríjemní a veľakrát sa stane, že nechajú plný košík s nákupom v obchode a odídu.“

Zároveň dodala, že riešenie často existuje, ak je komunikácia slušná. „U nás v obchode stačí prísť za obsluhou samoobslužných pokladníc a buď slušne požiadať o pomoc pri nablokovaní tovaru, alebo poprosiť o otvorenie pásovej pokladnice. Na 90 percent vám zamestnanec vyhovie. Je nevhodné, ak idete arogantne a bez rešpektu útočiť na zamestnanca, ktorý nedokáže nič urobiť s týmto systémom.“

Spor okolo samoobslužných pokladníc sa z online priestoru evidentne preniesol aj priamo do predajní. Zatiaľ čo časť zákazníkov hovorí o princípe a odmietaní „robiť za obchod“, pracovníci opisujú najmä nárast napätia, únavu z konfliktov a tlak, ktorý sa prenáša priamo na nich.

Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla

