Veterné turbíny sa stavať nebudú. V obci na západe Slovenska projekt zamietlo ministerstvo, nevyhovoval podmienkam

Veterný park v obci Močenok v okrese Šaľa nebude. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), informovalo ministerstvo.
Envirorezort nesúhlasil s realizáciou na základe komplexného vyhodnotenia vplyvov projektu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva z dôvodu, že investorom predložená dokumentácia mala viaceré odborno-technické nedostatky a neboli splnené odborné požiadavky. S veterným parkom nesúhlasila obec Močenok ani ďalšie dotknuté orgány.
Nesplnená vzdialenosť od domov a chýbajúce štúdie
Konanie EIA potvrdilo, že varianty predložené investorom, ktoré prešli riadnym procesom posudzovania, neboli vypracované v súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR.
V rámci neho má byť minimálna vzdialenosť veternej elektrárne od najbližšej obytnej zóny, prípadne iného chráneného územia, minimálne 1000 metrov. V prípade navrhovaných veterných elektrární v správe o hodnotení bola vzdialenosť najbližšej veternej elektrárne približne 750 metrov od obytnej zóny.
Investor rovnako nedoložil viaceré odborné štúdie. Chýbal biologický prieskum terestrických cicavcov, neboli riadne vyhodnotené kumulatívne vplyvy s inými veternými parkmi a nebol spracovaný konkrétny návrh poprojektového monitoringu.
K projektu bolo doručených viacero nesúhlasných stanovísk od dotknutej obce Močenok, verejnosti, okresného úradu aj ďalších štátnych orgánov, ktorými je ministerstvo viazané. Preto ministerstvo nesúhlasilo s realizáciou veterného parku.
Od Tarabu by podporu hľadali len márne
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) má Slovensko jeden z najlepších a najzelenších energetických mixov vo výrobe elektrickej energie na svete.
Výroba energie na Slovensku je primárne postavená na stabilných zdrojoch výroby energie – jadre a hydroelektrárňach. Taraba dlhodobo kritizuje výstavbu veterných parkov na Slovensku, a preto vyžaduje, aby sa nemohli veterné parky stavať bez záväzného súhlasu miest a obcí.
Antikampane a šírenie paniky
V nitrianskom kraji aktuálne prebiehajú viaceré antikampane namierené proti veterným turbínam. Aktivisti v obciach často šíria teórie o šírení infrazvuku či zabíjaní vtákov. To viedlo k zvýšenej nedôvere občanov k projektom, čo vyústilo až do zamietnutia projektov cez miestne referendá.
Konšpiráciám o veterných parkoch sme sa venovali aj my spolu s odborníkom na energetiku Rastislavom Tvarogom:
