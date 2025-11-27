Veterné turbíny sa stavať nebudú. V obci na západe Slovenska projekt zamietlo ministerstvo, nevyhovoval podmienkam

Foto: Unsplash (Ahmet Kurt)

Tomáš Mako
TASR
V nitrianskom kraji aktuálne prebiehajú viaceré antikampane namierené proti veterným turbínam.

Veterný park v obci Močenok v okrese Šaľa nebude. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), informovalo ministerstvo.

Envirorezort nesúhlasil s realizáciou na základe komplexného vyhodnotenia vplyvov projektu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva z dôvodu, že investorom predložená dokumentácia mala viaceré odborno-technické nedostatky a neboli splnené odborné požiadavky. S veterným parkom nesúhlasila obec Močenok ani ďalšie dotknuté orgány.

Nesplnená vzdialenosť od domov a chýbajúce štúdie

Konanie EIA potvrdilo, že varianty predložené investorom, ktoré prešli riadnym procesom posudzovania, neboli vypracované v súlade s usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR.

V rámci neho má byť minimálna vzdialenosť veternej elektrárne od najbližšej obytnej zóny, prípadne iného chráneného územia, minimálne 1000 metrov. V prípade navrhovaných veterných elektrární v správe o hodnotení bola vzdialenosť najbližšej veternej elektrárne približne 750 metrov od obytnej zóny.

Investor rovnako nedoložil viaceré odborné štúdie. Chýbal biologický prieskum terestrických cicavcov, neboli riadne vyhodnotené kumulatívne vplyvy s inými veternými parkmi a nebol spracovaný konkrétny návrh poprojektového monitoringu.

K projektu bolo doručených viacero nesúhlasných stanovísk od dotknutej obce Močenok, verejnosti, okresného úradu aj ďalších štátnych orgánov, ktorými je ministerstvo viazané. Preto ministerstvo nesúhlasilo s realizáciou veterného parku.

Od Tarabu by podporu hľadali len márne

Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) má Slovensko jeden z najlepších a najzelenších energetických mixov vo výrobe elektrickej energie na svete.

Výroba energie na Slovensku je primárne postavená na stabilných zdrojoch výroby energie – jadre a hydroelektrárňach. Taraba dlhodobo kritizuje výstavbu veterných parkov na Slovensku, a preto vyžaduje, aby sa nemohli veterné parky stavať bez záväzného súhlasu miest a obcí.

Antikampane a šírenie paniky

V nitrianskom kraji aktuálne prebiehajú viaceré antikampane namierené proti veterným turbínam. Aktivisti v obciach často šíria teórie o šírení infrazvuku či zabíjaní vtákov. To viedlo k zvýšenej nedôvere občanov k projektom, čo vyústilo až do zamietnutia projektov cez miestne referendá.

Konšpiráciám o veterných parkoch sme sa venovali aj my spolu s odborníkom na energetiku Rastislavom Tvarogom:

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od turbín k panike: Prečo veríme mýtom o veterných elektrárňach a čo hovoria dáta

