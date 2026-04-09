Versače priznal pravdu o tom, či má nejaké estetické vylepšenia na tvári. Jeho odpoveď vás odrovná

Niektoré príbehy pôsobia na prvý pohľad neuveriteľne. Stačí jeden pohľad, jedno meno – a okamžite sa začnú vynárať otázky. Presne taký dojem vyvoláva aj František Kabrheľ, známy ako Versače. Muž, ktorý sa pohybuje na hrane reality a mediálnej fascinácie, stále púta pozornosť.
Milovník luxusu a single života, ktorý je aktívny na sociálnej sieti, prekvapuje čoraz viac. Mnohým sa stále nechce veriť, že je to tá istá osoba ako spred vyše 20 rokov, keď bol jedným z účastníkov reality šou Mojsejovci. František Kabrheľ sa totiž v priebehu rokov zmenil na nepoznanie. Čo však udrie mnohým pozorným do očí, je jeho tvár, resp. vyhladená pleť. Je za tým nejaký zázrak? V rozhovore pre Topky prezradil viac.
Prezradil tajomstvo svojej dokonalej pleti
Versače je aktívny muž na prahu päťdesiatky, ktorý neustále pendluje medzi Slovenskom a Maltou, kde má svoj apartmán a ešte k tomu popritom študuje na vysokej škole. Aj nedávno zavítal do svojej rodnej krajiny, konkrétne do Bratislavy, kde sa konala výstava, na ktorú dostal pozvanie. Opäť ukázal, aký má jedinečný štýl a hlavne svoju hladkú bezchybnú pleť, ktorú by mu mohla závidieť nejedna žena.
František pricestoval tiež kvôli rodine a práci. “Pracujem pre firmu, ktorú máme, jednu na Malte a jednu na Slovensku. Zaoberáme sa elixírom na pleť, ktorý sme dali priviezť z Líbye do Prahy do laboratória, kde ho spracovali a má veľký úspech,” objasnil sympatický muž.
Ako ďalej doplnil, aj on sám nedá dopustiť na tento kozmetický produkt, ktorý vychvaľuje do nebies. “Používam pravidelne tento elixír, ktorý je z hadieho jedu, je ďalej spracovaný a má omladzujúce účinky,” poznamenal Versače, vďaka čomu vďačí za svoju krásnu pleť. Zásluhu má však na tom aj prísny režim. “Športujem, snažím sa venovať sebe a keď nemám tie deti, tak aspoň časť voľného času, ktorý mám, dávam sebe,” doplnil.
