Prelomil mlčanie o svojom súkromí. Versače odhalil, že študuje na vysokej škole, odbor mnohých šokuje

Reprofoto: Instagram.com/feri_kabrhel, TASR - Zuzana Čižmáriková

Jana Petrejová
Takmer nikto o tom doteraz nevedel.

Kedysi ho celé Slovensko poznalo ako Versačeho z Mojsejovcov – muža, ktorý sa nebál kamier, ostrých slov ani vypätých situácií. Hoci od čias, keď jeho meno rezonovalo v každej domácnosti prešlo veľa rokov, úprimnosť mu ostala. Dnes baví mnoho fanúšikov na Instagrame svojou bezprostrednosťou a schopnosťou užívať si život za každých okolností. 

Život mimo reflektorov mu priniesol nové skúsenosti, nové pohľady aj nové výzvy. František Kabrheľ, známy pod prezývkou Versače, sa od účasti v spomínanej reality šou zmenil nielen výzorovo. Zjavne miluje svoj život, čo dokazuje svojimi videami a fotografiami na sociálnej sieti. Nejednému človeku sa zatají dych zakaždým, keď sa prihovorí fanúšikom z terasy na Malte so širokým morom v pozadí. O svojom súkromnom živote však príliš nehovorí, no tentoraz spravil výnimku a pre Markízu priznal jedno tajomstvo.

Foto: TASR – Mária Iureeková

S Norou nekomunikuje

Zdá sa, že sa Versače rád v živote posúva vpred. Nikto síce nevie o jeho práci, isté však je, že predáva svoje produkty, ktoré často propaguje na Instagrame a často cestuje. Napriek tomu, že dnes je inde ako pred 22 rokmi, stále sa jeho meno spája s Norou Kabrheľovou, s ktorou sa oženil. „Fú, to sú roky rokúce. Koľko je to rokov? V roku 2004 som išiel tam, kde by som už možno nešiel. To je veľa rokov, ale spomeniem si,“ uviedol, že na Noru nezabudol.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa František Kabrheľ (@feri_kabrhel)

Spomienky ostali, no to je všetko. „Nerozišli sme sa v zlom, ale vôbec spolu nekomunikujeme. Ja mám svoj život, žijem si Slovensko – zahraničie a pod. Ona podľa mňa žije v Košiciach, čo mám informácie,“ poznamenal Versače, ktorý má očividne nabité dni. „Kombinujem Maltu a Slovensko plus nejaké štáty, kam musím ísť pracovne,“ uviedol záhadne, no bližšie detaily o tom, čo robí, neprezradil.

Čo študuje?

