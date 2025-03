Stredné školy na Slovensku čaká najväčšia zmena za posledných 30 rokov. Ministerstvo školstva predstavilo plán optimalizácie siete stredných škôl, spolieha sa pritom na samosprávne kraje, ktoré rozhodnú o osude stredných škôl. Niektoré z nich by sa mali zrušiť, iné sa zlúčia s tými väčšími.

Ministerstvo tento krok zahŕňa do takzvanej „nežnej revolúcie vo vzdelávaní“. Výsledkom je až 67 optimalizačných projektov, ktoré kraje ministerstvu po výzve predložili. Ide najmä o spájanie stredných škôl do jedného subjektu.

Stredné školy sú v neúnosnom stave

„Stredné školstvo sa v súčasnosti nachádza v neúnosnom stave s umelo udržiavanými, predimenzovanými a neefektívnymi kapacitami. Trpí zotrvačnosťou a jeho štruktúra nezodpovedá demografickému vývoju, ani súčasným požiadavkám na trhu práce. Až o 34 percent ponúkaných odborov nie je zo strany študentov stredných škôl záujem,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Minister školstva Tomáš Drucker vidí výhodu v tom, že školy, ktoré sa spoja, budú mať spoločný manažment, dokážu sa zjednotiť v plánoch vzdelávania, budú mať spoločných odborných zamestnancov a môžu ľahšie nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi.

Samosprávne kraje zmeny odhaľujú postupne, niektoré z nich už však predstavili svoje plány na optimalizáciu škôl.

Bratislavský kraj

V bratislavskom kraji zmeny zasiahnu dokopy 3 stredné školy – všetky v Bratislave. Ide o Školu umeleckého priemyslu na Sklenárovej, ktorá sa zlúči so Školou umeleckého priemyslu na Tokajíckej. Medzi týmito školami je vzdialenosť približne 2 kilometre. Z týchto škôl vznikne „centrum umeleckého vzdelávania“.

Problém nastáva pri Strednej odbornej škole technológií a remesiel na Ivanskej ceste. Tá sa zlúči so Strednou odbornou školou technickou na Vranovskej. Ako upozorňuje portál TV Noviny, výrazné komplikácie nastanú v presune z internátu do novej budovy školy. Keďže sa teoretická výučba presunie na opačný koniec mesta do Petržalky, žiaci z internátov na Ivánskej ceste budú do školy cestovať cez celú Bratislavu. Dĺžka 10-kilometrovej cesty hromadnou dopravou by zabrala zhruba až hodinu, autom je to približne 15 minút. Praktická výučba by mala ostať v pôvodnej budove na Ivánskej ceste. Spojením škôl by sa malo vytvoriť vzdelávacie centrum v technických a remeselných odboroch.

K zlúčeniu všetkých štyroch škôl dôjde v septembri 2026.

Poslednou školou je Stredná odborná škola beauty služieb na Račianskej. Zlúči sa so Strednou odbornou školou kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej, stane sa tak až v septembri 2027. Medzi týmito školami je taktiež veľká vzdialenosť – až 5 kilometrov. Vytvoriť by sa tiež malo vzdelávacie centrum zamerané na starostlivosť o krásu a wellness služby.

„Optimalizácia škôl v Bratislave nie je len administratívnym krokom, ale dôležitou zmenou, ktorá zlepší podmienky pre žiakov aj učiteľov. Väčšie, modernejšie a lepšie vybavené školy budú môcť poskytnúť kvalitnejšie vzdelanie a lepšie príležitosti na trhu práce,“ tvrdí Bratislavský samosprávny kraj.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji sa sieť stredných škôl optimalizuje postupne už od roku 2019. Avizované zmeny do budúcna známe nie sú.

„Trnavský kraj realizoval optimalizáciu škôl a školských zariadení od roku 2019. Z počtu 56 škôl a školských zariadení sme optimalizovali sieť na 44 škôl,“ uviedla pre interez hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová

Trenčiansky kraj

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k optimalizácii už v predstihu, spravil tak v júni 2024, keď pristúpil k viacerým krokom v rámci modernizácie školstva v kraji. Hlavným cieľom optimalizácie je podľa nich zlepšiť situáciu medzi trhom práce a odbormi, ktoré sa vyučujú.

„Trenčiansky samosprávny kraj si už postupným procesom optimalizácie stredných škôl prešiel v minulosti. V školskom roku 2002/2003 mal kraj 65 škôl, aktuálne ich je 38. Teraz je naším hlavným cieľom zosúladiť potreby trhu práce s odbormi, ktoré sa na našich stredných školách vyučujú. Profilácia škôl je cesta, ktorou sa budeme uberať, a preto aj plány výkonov na školský rok 2025/2026 nastavujeme tak, aby sa žiaci vzdelávali pre trh práce,“ uviedla pre interez hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Nitriansky kraj

O optimalizácii sieti bude Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja rokovať 24. marca. Aktuálne má v pôsobnosti 62 stredných škôl.

Žilinský kraj

Najviac stredných škôl by sa malo spojiť v žilinskom kraji, kde školy vytvoria samostatné celky. V kraji však stále prebiehajú rokovania. Podľa predbežných informácií by mali zmeny nastať v Martine, kde sa má spojiť Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha s obchodnou akadémiou, v Tvrdošíne by sa mali spojiť tri školy v jeden celok – gymnázium so strednou priemyselnou školou informačných technológií a strednou odbornou školou lesníckou, v Námestove by sa mala spojiť stredná odborná škola podnikania a služieb so strednou odbornou školou technickou, a v Ružomberku sa majú spojiť až štyri školy – obchodná akadémia, škola umeleckého priemyslu, stredná odborná škola polytechnická a stredná odborná škola obchodu a služieb.

V Kysuckom Novom Meste sa má spojiť Stredná priemyselná škola informačných technológií a gymnázium, v Čadci stredná odborná škola obchodu a služieb a Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, v Liptovskom Mikuláši ide o strednú odbornú školu polytechnickú a strednú odbornú školu stavebnú. V meste Turzovka zrejme prejde miestne gymnázium pod pôsobnosť mesta. Rokovania však stále prebiehajú.

Banskobystrický kraj

Kraj uviedol, že 29 stredných škôl prejde do 13 kampusov. O ktoré školy ide, nie je zatiaľ známe. Obyvateľov Novej Bane však šokovala informácia, že jediná stredná odborná škola obchodu a služieb v meste sa zlúči so strednou odbornou školou v Žarnovici, ktorá je od nej vzdialená až 12 kilometrov.

Stredná škola v Novej Bani však prestane od nového školského roka prijímať študentov okrem odboru kuchár, ktorý sa mestu podarilo udržať. Študenti, ktorí by sa na takýto odbor prihlásili, by v Novej Bani mali iba odbornú prípravu, na výučbu by museli dochádzať do Žarnovice. Ako nevýhodu by to mali študenti z okolia Novej Bane, ktorí by tak museli do školy dochádzať na prestup.

Prešovský kraj

Stredné školy sa v prešovskom kraji budú spájať iba v dvoch mestách. V Humennom sa do jedného celku zlúči obchodná akadémia a hotelová akadémia. Vytvorí sa tak jedna spojená škola Obchodná a hotelová akadémia. Fungovať bude v budove súčasnej obchodnej akadémie, súčasťou bude aj školská jedáleň a internát. Stane sa tak v septembri 2027.

V Kežmarku sa spoja až 4 stredné školy do dvoch celkov. Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava a škola umeleckého priemyslu vytvoria v septembri 2026 spoločný kampus. Naopak, stredná odborná škola a hotelová akadémia vytvoria spojenú školu – Stredná odborná škola a Hotelová akadémia O. Brucknera.

V mestách Snina, Svidník a Stropkov dôjde k zmene zriaďovateľa gymnázií, ktorým budú samotné mestá.

Košický kraj

V Košiciach sa spoja dve konzervatóriá, ktoré vytvoria jeden subjekt – Konzervatórium Jozefa Adamoviča a Konzervatórium Petra Dvorského. Zaniknúť má aj internát Konzervatória Jozefa Adamkoviča z dôvodu nevýhodného financovania. Spojí sa tiež jazyková škola v Košiciach a jazyková škola v Spišskej Novej Vsi ako súčasť strednej priemyselnej školy v Košiciach.

V Trebišove sa zlúči gymnázium a obchodná akadémia, v Gelnici sa tak stane s gymnáziom a strednou odbornou školou techniky a služieb v obci Prakovce a v Spišskej Novej Vsi sa zlúči gymnázium a stredná odborná škola techniky a služieb.

Rovnaký scenár čaká gymnázium a strednú odbornú školu v Sobranciach, gymnázium a strednú odbornú školu techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch a gymnázium a strednú odbornú školu agrotechnickú v Moldave nad Bodvou,kde sa navyše ruší aj internát z dôvodu nízkeho záujmu.

V Kráľovskom Chlmci sa spojí stredná odborná škola techniky a remesiel a stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku. Do jedného celku sa spojí aj obchodná akadémia a stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave spolu so strednou odbornou školou techniky a služieb v Dobšinej.