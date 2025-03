Porušuje váš nadriadený zákon a bojíte sa to nahlásiť? Tento úrad vám v tom pomôže, ochráni vás aj pred šéfovou odvetou

Zamestnanci na Slovensku sa často neodvážia nahlásiť, keď ich nadriadený porušuje zákon, nedodržiava Zákonník práce alebo porušuje ich práva. Pri prípadnom podaní trestného oznámenia sa obávajú, že ak by sa to nadriadený dozvedel, malo by to následky a mohli by prísť o prácu. Od roku 2021 funguje úrad, ktorý vás v tom môže zastúpiť a pomôcť vám.

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) je nezávislá inštitúcia, ktorá chráni oznamovateľov, ktorí upozornia na nezákonné postupy, ku ktorým dochádza v súvislosti s ich prácou. Úrad funguje ako rozpočtová organizácia a nezávislý orgán štátnej správy, čo znamená, že nepatrí pod žiadne ministerstvo ani Úrad vlády SR.

Každý oznamovateľ, ktorý úradu oznámi nezákonné praktiky zamestnávateľa, je podľa zákona chránený a nemôžu byť voči nemu vyvodené žiadne dôsledky – napríklad, nemôže byť pre nahlásenie prepustený.

Treba splniť tri podmienky

Na to, aby ste mali štatút chráneného oznamovateľa, musíte okrem nahlásenia splniť tri dôležité podmienky:

O nekalej praktike ste sa dozvedeli iba v súvislosti s vašou prácou. Môže ísť nielen o samotných zamestnancov, ale aj o podnikateľov, dobrovoľníkov, stážistov (pracovníkov, ktorí vykonávajú prax), bývalých zamestnancov, účastníkov výberového konania a obchodných partnerov. Oznámenie podávate v dobrej viere. To znamená, že ste presvedčený, že informácie, ktoré máte, sú pravdivé a vec treba preveriť, pretože došlo k porušeniu zákona. Porušením zákona došlo k ohrozeniu verejného záujmu. Verejný záujem znamená, že ide o niečo, čo presahuje záujmy jednotlivca. Ak je niečo vo verejnom záujme, má to dosah na viacero osôb.

K oznámeniu je potrebné mať tiež dôkazy, ktoré by podložili vaše podozrenie o porušení zákona – napríklad dokumenty, elektronickú komunikáciu a pod.

Jednoduché vyplnenie dotazníka

Oznámenie môžete poslať jednoducho vyplnením online dotazníka, kde uvediete všetky potrebné informácie. Môžete ho vyplniť aj anonymne, musíte však zadať emailovú adresu na ďalšiu komunikáciu s úradom.

ÚOO však pripomína možnosť interného nahlásenia v práci. Každý zamestnávateľ s 50 a viac zamestnancami (v štátnej správe od 5 zamestnancov), musí mať zo zákona nastavený interný systém oznamovania nezákonných činností. Zamestnávateľ má mať na takúto činnosť prideleného zodpovedného pracovníka, ktorý by nahlásenie preveril. Taktiež musí existovať interný dokument, v ktorom sú spísané pravidlá podávania a preverovania oznámení. Takúto možnosť úrad odporúča, ak sa nebojíte odvetných opatrení.

Mlčanlivosť neporušíte

Ako ÚOO spresňuje, podaním oznámenia neporušíte mlčanlivosť. Oznamovanie nezákonnej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.

Netýka sa to však napríklad zdravotnej dokumentácie, ochrany utajovaných skutočností, alebo dôverných informácií medzi advokátom a jeho klientom. Takisto sú naďalej chránené telekomunikačné, bankové alebo daňové tajomstvá. V prípade, že sa oznámenie týka utajených informácií, je podľa úradu potrebné zvážiť, či je ich nevyhnutné použiť. Oznamovateľ môže v prípade neuváženého prezradenia informácií čeliť riziku trestného stíhania.

Za nahlásenie vás nemôže potrestať

Ak rozmýšľate nad tým, že by sa váš nadriadený nejako dozvedel o tom, že ste ho nahlásili, nemusíte mať obavy. Zamestnávateľovi, ktorý by sa dopustil odvety za to, že ste upozornili na nezákonné praktiky v práci, môže úrad uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur. Pokutu až do výšky 6 000 eur môže tiež dostať aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá by vám pre nahlásenie hrozila nejakým postihom alebo ho vykonala.

Pod odvetou sa podľa ÚOO rozumie napríklad výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe, alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu, zmena pracovných povinností, zníženie mzdy, nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie či poškodzovanie dobrej povesti.

Odvetu je taktiež možné ohlásiť Úradu na ochranu oznamovateľov.