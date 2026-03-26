Veľká zmena na olympiáde, ktorú chceli mnohí: Transrodové ženy viac nebudú môcť súťažiť

Roland Brožkovič
TASR
MOV chcel týmto krokom zjednotiť pravidlá a reagovať aj na kroky troch športových riadiacich orgánov.

Transrodové ženy nebudú môcť od najbližších OH 2028 v Los Angeles súťažiť v ženských kategóriách. Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV), podľa ktorého budú musieť všetky športovkyne najprv podstúpiť jednorazový genetický test na určenie pohlavia.

Kirsty Coventryová, od minulého roka historicky prvá žena na poste prezidentky MOV, určila ochranu ženskej kategórie za jeden zo svojich prvých cieľov. „Účasť v akejkoľvek ženskej súťaži na olympijských hrách a na iných podujatiach MOV je odteraz obmedzená pre biologické ženy. Súťažiace podstúpia jednorazové testy SRY,“ citovala zo stanoviska agentúra AP. Cieľom testu SRY génu je určenie pohlavia. Tento postup podľa MOV „zabezpečuje spravodlivosť, bezpečnosť a integritu v ženskej kategórii“.

Veľká kontroverzia

MOV chcel týmto krokom zjednotiť pravidlá a reagovať aj na kroky troch športových riadiacich orgánov. V atletike, plávaní a v cyklistike už pred OH 2024 v Paríži prijali zmeny. Tie vylúčili zo súťaží žien osoby, ktoré prešli mužskou pubertou. Kontroverzia však prišla v boxe, kde dve pästiarky Imane Khelifová a Lin Yu-tingová získali zlaté medaily. Obe mali byť pritom diskvalifikované na skorších majstrovstvách sveta pre nesplnenie kritérií spôsobilosti podľa pohlavia.

Youtuberi prenikli do našej štátnej zbrojovky. Hodiny sa prechádzali chráneným areálom

