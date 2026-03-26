Youtuberi prenikli do našej štátnej zbrojovky. Hodiny sa prechádzali chráneným areálom

Dvojica youtuberov sa dokázala dostať do areálu ZŤS Špeciál, kde sa šesť hodín pohybovala bez odhalenia. Cez podzemné chodby prenikli až k priestorom s vojenskou technikou, pravdepodobne podvozkami húfnic.
Vo videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako sa pohybujú opustenými chodbami, dielňami aj kanceláriami. Informoval o tom portál Pravda.
Zbrojovka to potvrdila
Napriek zataraseným vstupom sa im podarilo nájsť priechody a dostať sa hlbšie do objektu, kde objavili staré vojenské vozidlá so slovenským znakom. Zbrojovka potvrdila, že ide o jej areál a prípad nahlásila polícii.
Zároveň uviedla, že nejde o ojedinelý incident. Strážna služba už zadržala 16 osôb, ktoré do objektu vnikli násilne.
Video zachytáva ich niekoľkohodinové blúdenie rozsiahlym podzemím. Prechádzajú tmavými chodbami so zaplavenými úsekmi, opustenými dielňami, kanceláriami aj skladmi plnými starých súčiastok a dokumentov.
Nebol to ojedinelý prípad
Z komentárov pod videami vyplýva, že nejde o ojedinelý prípad a do podobných priestorov sa v minulosti dostali už aj ďalší ľudia. Samotný youtuber priznal, že si bol vedomý rizika, no cieľom bolo ukázať verejnosti, ako tieto miesta vyzerajú.
