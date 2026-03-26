Youtuberi prenikli do našej štátnej zbrojovky. Hodiny sa prechádzali chráneným areálom

Martin Cucík
Dvojica youtuberov sa hodiny prechádzala pri našej vojenskej technike. Zabezpečenie areálu zbrojovky ZŤS Špeciál je otázne.

Dvojica youtuberov sa dokázala dostať do areálu ZŤS Špeciál, kde sa šesť hodín pohybovala bez odhalenia. Cez podzemné chodby prenikli až k priestorom s vojenskou technikou, pravdepodobne podvozkami húfnic.

Vo videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako sa pohybujú opustenými chodbami, dielňami aj kanceláriami. Informoval o tom portál Pravda.

Zbrojovka to potvrdila

Napriek zataraseným vstupom sa im podarilo nájsť priechody a dostať sa hlbšie do objektu, kde objavili staré vojenské vozidlá so slovenským znakom. Zbrojovka potvrdila, že ide o jej areál a prípad nahlásila polícii.

Zároveň uviedla, že nejde o ojedinelý incident. Strážna služba už zadržala 16 osôb, ktoré do objektu vnikli násilne.

Video zachytáva ich niekoľkohodinové blúdenie rozsiahlym podzemím. Prechádzajú tmavými chodbami so zaplavenými úsekmi, opustenými dielňami, kanceláriami aj skladmi plnými starých súčiastok a dokumentov.

Nebol to ojedinelý prípad

Z komentárov pod videami vyplýva, že nejde o ojedinelý prípad a do podobných priestorov sa v minulosti dostali už aj ďalší ľudia. Samotný youtuber priznal, že si bol vedomý rizika, no cieľom bolo ukázať verejnosti, ako tieto miesta vyzerajú.

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí…

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac