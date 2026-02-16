Veľká strata v rodine Roba Opatovského: Navždy sa rozlúčil s milovanou Lili, jeho slová lámu srdce

Foto: Instagram (robo_opatovsky)

Frederika Lyžičiar
Prišiel o svojho milovaného chlpáčika.

Odchod milovaného domáceho miláčika patrí k najťažším chvíľam, aké môže človek prežiť. Smútok sa vtedy mieša s vďačnosťou za roky spoločných spomienok a bezpodmienečnej lásky.

Spevák Robo Opatovský prežíva veľký smútok po strate svojho malého yorkshirského teriéra Lili, ktorá len pred týždňom oslávila krásnych 15 rokov života. Aj napriek tomu, že nedávno zažil nepríjemnosť pri nakrúcaní, počas ktorej skončil na pohotovosti, jeho najťažšou skúškou je teraz rozlúčka s najvernejším spoločníkom, ktorého roky plné lásky ostanú navždy v srdci.

Instagramový príspevok, v ktorom sa lúči cez hudbu a spomienky, vyvolal vlnu podpory od fanúšikov aj ľudí, ktorí sami poznajú bolesť zo straty štvornohého priateľa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)

Hudba ako útočisko v ťažkých chvíľach

„Ďakujeme za všetky krásne chvíle… Každý umelec sa snaží spracovať smútok po svojom. Mne v takých chvíľach najviac pomáha hudba,“ zveril sa spevák v emotívnom odkaze. Práve hudba sa preňho stala spôsobom, ako vyjadriť bolesť, ktorú sa slovami často pomenovať nedá, a tóny s melódiou mu pomáhajú okrem toho spomínať aj lúčiť sa.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Robo Opatovský – spevák (@robo_opatovsky)


Robo Opatovský verí, že jeho verná spoločníčka už našla pokoj, pričom priznáva, že jej posledné dni neboli jednoduché. „Verím, že Lili je už teraz na lepšom mieste, pretože posledné dni to nemala ľahké…“ napísal so smútkom. Odchod po dlhom spoločnom živote je o to bolestivejší, no zároveň prináša vedomie, že zviera už netrpí a zostávajú po ňom tie najkrajšie spomienky.

Pätnásť rokov lásky, smútok aj vďačnosť

