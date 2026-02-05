Skončil na pohotovosti. Robo Opatovský musel urgentne riešiť problém, inak by riskoval vážnejšie následky

Niektoré príbehy sa rodia na javisku a iné priamo medzi svetlami kamier – no tie najdramatickejšie vznikajú úplne nečakane. Známemu slovenskému spevákovi, ktorý si svoju fanúšikovskú základňu vybudoval nielen hudbou, ale aj charizmou na obrazovke, sa počas práce udial moment, ktorý nečakal.
Čo sa stane, keď profesionál, ktorý pôsobí sebavedomo pred kamerou, narazí na nečakanú prekážku? Presne to sa stalo Robo Opatovskému. Spevák a hviezda slovenskej hudobnej scény sa totiž stal účastníkom nešťastnej udalosti priamo pri nakrúcaní, ktorá ho ešte v ten istý deň poslala na pohotovosť. O nepríjemnom zážitku dal vedieť na sociálnej sieti svojim fanúšikom, ktorí sa zľakli a popriali mu zároveň skoré uzdravenie.
Čo sa mu stalo?
Popový spevák bol v plnom pracovnom nasadení a venoval sa tomu, čo je jeho vášňou – hudbe. Pre svojich priaznivcov pripravoval nový videoklip a zatiaľ čo bol naplno sústredený pred kamerou, aby všetko prebehlo hladko a výsledok bol čo najlepší, natáčanie prerušila jedna vec. „Dnes sme točili klip k novej pesničke Čakám ťa. Emócie, sústredenie, momenty, ktoré majú zostať navždy. No a medzitým… malý úraz, ktorý ma zaviedol až na pohotovosť,“ napísal spevák na Instagrame.
Vzápätí však svojich fanúšikov ubezpečil, že sa nemusia báť. „Našťastie nič vážne. Zajtra verím, že všetko pôjde tak, ako má a veľmi sa teším na stretnutie s vami v Košiciach, na veľtrhu Svadba v hoteli @doubletree_by_hilton_kosice. Hudba ide ďalej. A ja čakám vás!“ pokračoval a pripojil tiež krátke video, ktoré zachytáva Roba Opatovského, ako vychádza z ordinácie v nemocnici.
Na kameru ukázal obviazaný ukazovák na pravej ruke, no i napriek tomu umelec nestratil úsmev na tvári. Napokon, ako prezradil pre Nový čas, išlo len o drobný problém. „Možno by sa niektorí ľudia chytili za čelo. Pre mňa ako muzikanta to však bola dosť veľká rana. Dostala sa mi trieska pod necht, a to veľmi hlboko. Samozrejme, bolo to bolestivé, no ja som ten klip dotočil. Lenže vytiahnuť to nešlo a bolelo to,“ ozrejmil spevák, čo sa mu vlastne stalo.
