Skončil na pohotovosti. Robo Opatovský musel urgentne riešiť problém, inak by riskoval vážnejšie následky

Foto: Instagram.com/robo_opatovsky

Jana Petrejová
Úraz ho však v hudbe nezastavil.

Niektoré príbehy sa rodia na javisku a iné priamo medzi svetlami kamier – no tie najdramatickejšie vznikajú úplne nečakane. Známemu slovenskému spevákovi, ktorý si svoju fanúšikovskú základňu vybudoval nielen hudbou, ale aj charizmou na obrazovke, sa počas práce udial moment, ktorý nečakal. 

Čo sa stane, keď profesionál, ktorý pôsobí sebavedomo pred kamerou, narazí na nečakanú prekážku? Presne to sa stalo Robo Opatovskému. Spevák a hviezda slovenskej hudobnej scény sa totiž stal účastníkom nešťastnej udalosti priamo pri nakrúcaní, ktorá ho ešte v ten istý deň poslala na pohotovosť. O nepríjemnom zážitku dal vedieť na sociálnej sieti svojim fanúšikom, ktorí sa zľakli a popriali mu zároveň skoré uzdravenie.

Čo sa mu stalo?

Popový spevák bol v plnom pracovnom nasadení a venoval sa tomu, čo je jeho vášňou – hudbe. Pre svojich priaznivcov pripravoval nový videoklip a zatiaľ čo bol naplno sústredený pred kamerou, aby všetko prebehlo hladko a výsledok bol čo najlepší, natáčanie prerušila jedna vec. „Dnes sme točili klip k novej pesničke Čakám ťa. Emócie, sústredenie, momenty, ktoré majú zostať navždy. No a medzitým… malý úraz, ktorý ma zaviedol až na pohotovosť,“ napísal spevák na Instagrame.

Vzápätí však svojich fanúšikov ubezpečil, že sa nemusia báť. „Našťastie nič vážne. Zajtra verím, že všetko pôjde tak, ako má a veľmi sa teším na stretnutie s vami v Košiciach, na veľtrhu Svadba v hoteli @doubletree_by_hilton_kosice. Hudba ide ďalej. A ja čakám vás!“ pokračoval a pripojil tiež krátke video, ktoré zachytáva Roba Opatovského, ako vychádza z ordinácie v nemocnici.

Na kameru ukázal obviazaný ukazovák na pravej ruke, no i napriek tomu umelec nestratil úsmev na tvári. Napokon, ako prezradil pre Nový čas, išlo len o drobný problém. „Možno by sa niektorí ľudia chytili za čelo. Pre mňa ako muzikanta to však bola dosť veľká rana. Dostala sa mi trieska pod necht, a to veľmi hlboko. Samozrejme, bolo to bolestivé, no ja som ten klip dotočil. Lenže vytiahnuť to nešlo a bolelo to,“ ozrejmil spevák, čo sa mu vlastne stalo.

Menší problém, veľká lekcia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac