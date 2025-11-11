Veľká novinka v živote Beáty Dubasovej. Speváčka po 32 rokoch prichádza s novinkou, fanúšikovia budú šalieť

Modrý album je štvrtým oficiálnym štúdiovým albumom speváčky Beáty Dubasovej, ktorý pôvodne vyšiel v roku 1993. Dubasová sa tu predstavuje ako vyzretá interpretka, ktorá sa spojila s elitnou zostavou autorov a hudobníkov – skladatelia Patejdl, Grigorov, textári Zeman, Štrasser, Urban, Uličný, hudobníci Šeban, Urbánek či Jajcay. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Teší ma, že album vychádza po 32 rokoch v reedícii. V čase prvého vydania sa vypredal na Slovensku aj v Čechách a od mojich fanúšikov viem, že naň už netrpezlivo čakajú, pretože im chýba do ich zbierok. Dúfam, že si nájde aj nových poslucháčov,“ hovorí speváčka.
Nechýbajú jej najväčšie hity
Na albume sa nachádzajú aj dva veľké hity a dnes už evergreeny Ten príbeh je preč a najmä Vráť mi tie hviezdy. Po viac ako tridsiatich rokoch vychádza tento nosič v CD reedícii.
„Album začal vznikať v roku 1993 v súkromnom hudobnom štúdiu Relax Vaša Patejdla. Skončila éra vinylových nosičov a začala sa éra CD-čiek. Bolo tri roky po Nežnej revolúcii, rozdelila sa republika a ovzdušie stále neprialo živému koncertovaniu. Vlna eurodance a diskoték vtedy prevalcovala všetko. Už predtým som ukončila spoluprácu s predchádzajúcim tímom aj koncertnou kapelou Impres – každý sa začal v niečom realizovať. Túžila som po nových pesničkách a dúfala, že ľudia budú chcieť znova počúvať piesne v slovenčine,“ uviedla speváčka.
„A tak som opäť na spoluprácu oslovila Vaša Patejdla. V tom čase bol však zaneprázdnený aj inými projektmi. Navrhol mi, aby som oslovila viacerých autorov hudby aj textu, a že on ako producent to celé zastreší. Tak som oslovila textárov – Jana Štrassera, Jožka Urbana, Petra Uličného, Ľuboša Zemana, Maroša Bančeja, Juraja Žáka. Hudobne sa okrem Vaša Patejdla podieľali aj Robo Grigorov, Boris Urbánek, Marián Brezáni a Zoro Michalčák. S výberom som bola spokojná, všetci sa zhostili svojej úlohy perfektne a Vašo sa postaral o to, aby to celé malo jednotnú tvár,“ dodala.
Záujem prejavilo vtedy nové české súkromné vydavateľstvo Monitor, ktoré týmto projektom začalo svoje podnikanie na Slovensku. Jeho riaditeľ Vladimír Kočandrle vymyslel aj názov Modrý album.
Nahlásiť chybu v článku