Vedenie má v krvi. Hviezde zo Sľubu úloha prísnej riaditeľky sadla ako uliata, dnes jej najviac chýba jedna vec

Gabriela Dzuríková nehrá typickú riaditeľku školy. Ako vedúca školy si okamžite získala pozornosť nielen kolegov a žiakov, ale aj rodičov a verejnosti a to najmä svojím prísnym a nekompromisným prístupom k disciplíne a práci. Hoci jej metódy vyvolávajú rôzne názory, herečka sa s kritikou nestotožňuje a vysvetľuje, prečo je podľa nej pevná ruka v škole dôležitá.
Svojrázna riaditeľka školy Zdena Hanúsková je už pevnou súčasťou deja. Zdá sa, že Gabriele Dzúrikovej táto herecká úloha sadla ako uliata. Sama herečka pôsobí na prvý pohľad sebavedomo a vzbudzuje rešpekt a presne tak pôsobí učiteľka v Sľube. Nie je zrejme náhoda, že aj v novom filme Šviháci stvárnila vedúcu, konkrétne šéfku hotela. Ako priznala v rozhovore pre Plusku, úplne sa v tom našla.
Rodená líderka s pozitívnymi reakciami od ľudí
Sympatická umelkyňa sa považuje aj v reálnom živote za vedúci typ. „Vyplynulo to už v detstve – bola som iskrička, pionierka, potom zväzáčka a vždy som inklinovala k vedúcim funkciám. Myslím si, že mám organizačný talent, takže produkcie, bojte sa – ak nebudem robiť herečku, tak idem pracovať do vášho rajónu. Viem si to predstaviť,“ zasmiala sa Gabika, ktorú by vraj bavilo organizovanie.
Rolu učiteľky v megahite Sľub si veľmi užíva. Je to aj vidieť na televíznych obrazovkách, keďže pôsobí dôveryhodne a do postavy sa vložila na sto percent. Zjavne si to všimli aj diváci, ktorí ju majú radi. „Sľubu sa veľmi teším. Sme na obrazovkách vyše roka a stretávam sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi napriek tomu, aká prísna pani Hanúsková je,“ povedala nadšená herečka.
Sama je zvedavá, čo bude ďalej a akým smerom sa bude jej postava vyvíjať. „Lebo ľudia menia správanie podľa udalostí, ktoré sa im v živote stanú – či sa niečo splní, nesplní, objaví alebo stratí. Zatiaľ mám pozitívne reakcie a veľmi si Hanúskovú užívam,“ poznamenala Gabika Dzúriková, ktorá sa preslávila v roli mafiánovej manželky Pipiny v seriáli Mafstory a na konte má už aj Sľub.
