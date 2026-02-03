Vedenie má v krvi. Hviezde zo Sľubu úloha prísnej riaditeľky sadla ako uliata, dnes jej najviac chýba jedna vec

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Pokojne by mohla robiť šéfku aj mimo kamier.

Gabriela Dzuríková nehrá typickú riaditeľku školy. Ako vedúca školy si okamžite získala pozornosť nielen kolegov a žiakov, ale aj rodičov a verejnosti a to najmä svojím prísnym a nekompromisným prístupom k disciplíne a práci. Hoci jej metódy vyvolávajú rôzne názory, herečka sa s kritikou nestotožňuje a vysvetľuje, prečo je podľa nej pevná ruka v škole dôležitá.

Svojrázna riaditeľka školy Zdena Hanúsková je už pevnou súčasťou deja. Zdá sa, že Gabriele Dzúrikovej táto herecká úloha sadla ako uliata. Sama herečka pôsobí na prvý pohľad sebavedomo a vzbudzuje rešpekt a presne tak pôsobí učiteľka v Sľube. Nie je zrejme náhoda, že aj v novom filme Šviháci stvárnila vedúcu, konkrétne šéfku hotela. Ako priznala v rozhovore pre Plusku, úplne sa v tom našla.

Rodená líderka s pozitívnymi reakciami od ľudí

Sympatická umelkyňa sa považuje aj v reálnom živote za vedúci typ. „Vyplynulo to už v detstve – bola som iskrička, pionierka, potom zväzáčka a vždy som inklinovala k vedúcim funkciám. Myslím si, že mám organizačný talent, takže produkcie, bojte sa – ak nebudem robiť herečku, tak idem pracovať do vášho rajónu. Viem si to predstaviť,“ zasmiala sa Gabika, ktorú by vraj bavilo organizovanie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Rolu učiteľky v megahite Sľub si veľmi užíva. Je to aj vidieť na televíznych obrazovkách, keďže pôsobí dôveryhodne a do postavy sa vložila na sto percent. Zjavne si to všimli aj diváci, ktorí ju majú radi. „Sľubu sa veľmi teším. Sme na obrazovkách vyše roka a stretávam sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi napriek tomu, aká prísna pani Hanúsková je,“ povedala nadšená herečka.

Sama je zvedavá, čo bude ďalej a akým smerom sa bude jej postava vyvíjať. „Lebo ľudia menia správanie podľa udalostí, ktoré sa im v živote stanú – či sa niečo splní, nesplní, objaví alebo stratí. Zatiaľ mám pozitívne reakcie a veľmi si Hanúskovú užívam,“ poznamenala Gabika Dzúriková, ktorá sa preslávila v roli mafiánovej manželky Pipiny v seriáli Mafstory a na konte má už aj Sľub.

Čo jej hovoria fanúšikovia?

