Experti skúmajú niečo nevídané: Najdlhšia podmorská jaskyňa na svete odhaľuje svoje tajomstvá, vyžiadala si už aj ľudský život

Pod letoviskami mexického polostrova Yucatán odvážni výskumníci objavujú skrytý svet veľkolepých komnát a kľukatých tunelov. Ponárajú sa do rozsiahlej siete, ktorá tvorí najdlhší podvodný jaskynný systém na svete.
Skutočný svetový unikát
Ako informuje Mail Online, sieť zvaná Sistema Ox Bel Ha (v preklade Tri cesty vody) je najväčšou svojho druhu na svete. Experti v nej objavili obrovské jamy, masívne kryštálové komory známe ako ľadové paláce a 38 jedinečných druhov živočíchov žijúcich v jaskyniach.
Jaskynní potápači zmapovali zatiaľ 524 kilometrov tunelov, no veria, že ich môže byť ešte viac. Len od roku 2018 sa im podarilo preskúmať 175 kilometrov dovtedy neobjavených úsekov. Výskumná skupina CINDAQ verí, že môže objaviť ešte viac ako 600 kilometrov tunelov a jaskýň.
Ox Bel Ha je druhou najdlhšou preskúmanou jaskyňou na svete. Predbehli ju len jaskyne Mammoth Caves v Kentucky, ktoré majú dĺžku najmenej 686 km. Veľký rozdiel medzi nimi ale spočíva v tom, že každý meter mexickej jaskynnej siete je ponorený v zmesi slanej a sladkej vody.
Zložitý systém
Odborníci sa domnievajú, že neuveriteľná zložitosť Ox Bel Ha je spôsobená nezvyčajným spôsobom, akým vznikla. Pred miliónmi rokov dažďová voda a rozpustený oxid uhličitý prenikali cez hrubú vrstvu vápenca na polostrove Yucatán. Kyslý roztok vytváral rozsiahle tunely a kanály.
Následne, približne pred 18 000 rokmi, spôsobili výrazné klimatické zmeny zvýšenie hladiny oceánu a zaplavenie jaskýň. Ide o jednu z mála podmorských jaskýň v Mexiku, ktoré sú priamo prepojené s morom. To znamená, že na vrchu takmer statickej vrstvy slanej vody sa nachádza vrstva rýchlejšie tečúcej sladkej vody.
Systém si vyžiadal ľudský život
Prieskum Ox Bel Ha bol započatý ešte v roku 1996. Už skúmanie bežných jaskýň je mimoriadne nebezpečné, no skúmanie pod vodou je ešte komplikovanejšie. Okrem toho, že sa potápači snažia vtesnať do úzkych priestorov, musia si sledovať aj hladinu kyslíka, ktorý majú so sebou. Niekedy pritom ich práca trvá aj 6 až 8 hodín.
Žiaľ, skúmanie sa nezaobišlo bez úmrtí. V roku 2022 prišiel o život ruský potápač, ktorý bol súčasťou prieskumného tímu 6 mesiacov. Jeho kyslíková nádrž bola prázdna a jeho telo sa vznášalo na dosah ruky od tej náhradnej, žiaľ, znova nadýchnuť sa už nestihol. Predpokladá sa, že potápač uviazol v oblaku bahna pri prieskume novej trhliny. Spanikáril a spotreboval zvyšok svojich zásob vzduchu rýchlejšie, ako plánoval.
