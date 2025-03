Tento brutálny seriál s hodnotením 72 % musíte vidieť práve dnes: Totálne vás rozseká a bude vám nepríjemne

Práve dnes prešlo 14 rokov od katastrofy, ktorá postihla Japonsko a označuje sa za najväčšiu tragédiu od 2. svetovej vojny. 11. marca 2011 nastalo v mori zemetrasenie, ktoré trvalo 6 minút a dosahovalo hodnotu až 9-momentovej magnitúdy. Jeho sprievodným javom bola masívna vlna cunami a výsledkom tragédia šialených rozmerov.

Ako sme vám už priblížili, zemetrasenie a vlna cunami boli už samy osebe veľkým problémom. V prefektúre Fukušima sa však na pobreží nachádzala jadrová elektráreň, na ktorú sa hnala cunami. Príbehy ľudí, ktorí boli pri tom, sleduje osemdielny seriál z dielne Netflixu, ktorý vás totálne dostane.

Mali by ste ho vidieť

Deň po dni alebo v origináli The Days uviedla streamovacia služba ešte v roku 2023. Sleduje jadrovú haváriu vo Fukušime, ale zaoberá sa aj otázkou zlyhania ľudského faktora v tejto krízovej situácii. Ako sľubuje už samotný názov seriálu, ukazuje šialených 8 dní v elektrárni vo Fukušime, počas ktorých tu pracovali zamestnanci v zamorenom prostredí.

Na ČSFD seriálu svieti 72 % a na databáze IMDb hodnotenie 7,2/10. A mnohých divákov totálne dostal. „Výborný seriál o jadrovej katastrofe v Japonsku. Je nutné povedať, že je to naozaj parádne predstavenie, napätie, akcie, zvraty a, samozrejme, aj politika a byrokracie. Vizuálne podarené a postavy uveriteľné a dobre zahrané,“ zhodnotil jeden z fanúšikov.

Viacerí ho prirovnali k minisérii Černobyľ z roku 2019, ktorú uviedla stanica HBO a svojho času sa stala absolútnym hitom. No nepozerala sa veľmi príjemne. A rovnako je to aj so seriálom Deň po dni, ktorý obsahuje menej brutálnych scén, ale napriek tomu je jeho atmosféra mimoriadne ťaživá.

Na minulosť by sme nemali zabúdať, pretože sa až príliš často opakuje. Preto práve dnes môže byť ten správny deň, kedy si pripomenieme túto hrozivú tragédiu z Japonska.