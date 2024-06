V blízkej galaxii sa prebúdza masívna čierna diera: Vykazuje nezvyčajné správanie, ktoré vedci ešte nevideli

Čierna diera, ktorá má byť miliónkrát ťažšia ako naše Slnko, tak ožíva po dvoch dekádach nečinnosti. Správu priniesol portál Space.

Vedci zaznamenali nezvyčajné správanie blízkej galaxie s názvom SDSS1335+0728, posadenej v súhvezdí Panna. Inak nevýrazná galaxia je vzdialená približne 300 miliónov svetelných rokov od našej planéty. Na fenomén ich upozornil teleskop Zwicky Transient Facility, ktorý skenuje oblohu z kalifornskej hory Palomar.

V decembri 2019 tento teleskop zachytil jasný záblesk, ktorý sa v galaxii vyskytol. Od tej doby sa intenzita záblesku neustále mení.

V galaxii možno číha obrovská čierna diera

Pretrvávajúci záblesk by podľa vedcov mohlo naznačiť, že sa v srdci galaxie začala prebúdzať obrovská čierna diera, ktorá je miliónkrát ťažšia ako naše Slnko. Podľa vedcov „spala“ dve dekády. Bolo by to tak prvýkrát, čo sa podarilo vedcom zachytiť podobný úkaz v reálnom čase.

Nezvyčajné je ale to, že náhla erupcia pretrváva dodnes, celé štyri roky od jej vypuknutia.

„Takéto správanie je bezprecedentné,“ uviedla Paula Sánchez-Sáez, astronómka a vedkyňa z Európskeho južného observatória, ktorá výskum vedie. Objav sa nedá vysvetliť žiadnymi typickými kozmickými javmi. Vedci preto začali skúmať nové možnosti, ktorými by nezvyčajné správanie galaxie vedeli vysvetliť.

Počas svojho „prebúdzania“ čierna diera začala znovu pohlcovať materiál zo svojho okolia. Plynný materiál vo vesmíre pred absorbovaním do kozmickej priepasti dosahuje extrémne vysoké teploty, čo by vysvetlilo pretrvávajúci záblesk.

Vedci ale stále nedokážu jasne obhájiť, prečo je erupcia aktívna takú dlhú dobu. Jedno z možných vysvetlení by mohlo byť, že sa k obrovskej čiernej diere zatúlala nešťastná hviezda, ktorá bola následne rozdrvená. To popiera doterajšie znalosti o tom, že aj tá najpomalšia smrť hviezdy v čiernej diere trvá v rozmedzí niekoľko stoviek dní. Otvára sa tak otázka, či čierne diery môžu pohlcovať materiál rôznou rýchlosťou.

Z možností vedci skôr vylučujú výbuch supernovy, pretože takéto svetelné fenomény sú pozorovateľné v rozmedzí niekoľkých dní, nanajvýš niekoľkých mesiacov.

„S údajmi, ktoré v súčasnosti máme, nie je možné rozlúštiť, ktorý z týchto scenárov je skutočný,“ povedala Sánchez-Sáez pre portál The Guardian. „Musíme pokračovať v monitorovaní zdroja.“

Štúdiu vedci poslali na publikovanie do časopisu Astronomy & Astrophysics.