Vedci objavili niečo šokujúce: Našli nové druhy tarantúl s najdlhšími rozmnožovacími orgánmi, môžu okabátiť samičku

Svet prírody je plný prekvapení. Aj v súčasnosti vedci dokážu natrafiť na nové druhy fauny a flóry, ktoré doteraz nikdy nevideli. Tentoraz objavili nové druhy tarantúl so zvláštnou črtou.

Ako informuje web IFL Science, na Arabskom polostrove boli objavené štyri nové druhy tarantúl. To je samo osebe obdivuhodné, odborníkov ale prekvapilo, do akej miery sa tarantuly líšia od ostatných svojimi rozmnožovacími orgánmi.

Technicky vzaté, tarantuly nemajú penis, ale špecializované prídavné orgány nazývané palpy, ktoré slúžia na prenos spermií na samičku počas párenia. Novoobjavené tarantuly majú najdlhšie orgány, aké doteraz odborníci videli. Nazdávajú sa, že sa vďaka nim samce ľahšie dokážu vyhnúť tomu, aby ich samička počas párenia zožrala.

