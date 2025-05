Vďaka tomuto triku budú až dva roky staré jablká chutiť ako čerstvé: Stačí urobiť túto jednoduchú vec

Chcete si vychutnať šťavnaté jablká aj v zime, dávno po skončení ich sezóny? Tento trik z 18. storočia vám to umožní. Stačí pár jednoduchých krokov a jablká zostanú čerstvé aj 2 roky!

Ak ste si mysleli, že jablká môžu zostať čerstvé len pár dní, máme pre vás prekvapenie. Jednoduchý skladovací trik, ktorý sa používal už v 18. storočí, dokáže udržať toto obľúbené ovocie čerstvé aj niekoľko mesiacov, ako píše New York Post.

Chceli by ste, aby vaše jablká vydržali čerstvé a šťavnaté aj päť a viac mesiacov? Znie to neuveriteľne, však? No pred príchodom moderných chladničiek našli farmári v minulosti spôsob, ako uchovať jablká čerstvé naozaj dlhý čas. A tento starý trik sa opäť dostáva do popredia vďaka videu na YouTube.

Vo videu ukazuje milovníčka záhradkárčenia, ako jablká skladovať tak, že zostanú čerstvé aj niekoľko mesiacov po zbere.

Ako na to? Stačí zabaliť každé jedno jablko samostatne do starého novinového papiera a následne jablká uložiť na suché a chladné miesto, ako napríklad do pivnice alebo špajze. Tento trik je skutočne veľmi jednoduchý a v minulosti pomáhal ľuďom uchovať jablká čerstvé až dva roky!

Ako to funguje?

Noviny pomáhajú zadržovať vlhkosť, zabraňujú priamemu kontaktu s inými plodmi a tiež výrazne spomaľujú proces zrenia.

Okrem novín však môžete použiť aj piliny, zrná alebo teplom sušený piesok. Pretože aj tieto materiály pomáhajú zabezpečiť dobrú cirkuláciu vzduchu a zároveň blokujú etylén, čo je rastlinný hormón, ktorý urýchľuje dozrievanie a rozklad ovocia.

Na toto nezabudnite

Pri tejto metóde je však dôležité zabezpečiť, aby jablká boli úplne nepoškodené. Žiadne modriny, ryhy ani stopy po hmyze. Pretože rozklad ovocia začína okamžite pri akomkoľvek poškodení, a preto je najlepšie zbierať jablká priamo zo stromu alebo kupovať od overených predajcov, ktorí neaplikujú chemikálie. Ak kupujete jablká zo supermarketu, tento trik vám na uchovanie ich čerstvosti nepomôže.

Ak chcete mať jablká ako čerstvé aj v zime, vyskúšajte túto jednoduchú metódu, vďaka ktorej vaše obľúbené ovocie bude v perfektom stave aj niekoľko mesiacov.