Vaša zásielka bude možno výrazne meškať: Slovenská pošta varuje zákazníkov, balíky nedorazia včas

Slovenská pošta z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe v pondelok upozornila na možné omeškanie zásielok do krajín, ktoré sú obsluhované letecky spoločnosťou Qatar Airways cez tranzitný uzol v Dohe.
„Dotýkať sa to môže zásielok smerujúcich do USA, Japonska, Spojených arabských emirátov, Thajska, Hongkongu, Indie, Indonézie, Jordánska, Južnej Kórey, Nigérie, Nového Zélandu, Filipín, Singapuru a Vietnamu,“ vymenovala Slovenská pošta.
Ako spoločnosť dodala, o ďalšom vývoji bude bezodkladne informovať. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú dostupné na webe Slovenskej pošty.
