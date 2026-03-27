Vaša návšteva na úrade môže byť zbytočná: Ministerstvo vnútra upozorňuje na výpadky

Ministerstvo vnútra SR upozornilo na dočasné obmedzenia svojich IT systémov, ktoré môžu spôsobiť spomalenie alebo krátkodobé výpadky služieb. Situácia sa môže dotknúť aj klientskych centier.
Klientske centrá boli o situácii usmernené, pričom dôvodom obmedzení je zvyšovanie úrovne bezpečnosti IT systémov.
Dôvodom je zvýšenie bezpečnosti
Ministerstvo vnútra pristúpilo k opatreniam na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Tieto kroky môžu dočasne ovplyvniť dostupnosť služieb. Na odstránení obmedzení rezort intenzívne pracuje. Predpokladá, že bežná prevádzka bude obnovená ešte v doobedňajších hodinách.
Ministerstvo vnútra sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlnilo.
