Váš psík vie jednoducho zistiť, či ste smutný a nie je to náhoda: Toto dokáže odčítať z ľudskej tváre

Ak sa vám niekedy zdá, že vám váš domáci miláčik rozumie viac než ľudia naokolo, možno je to skutočne tak. Vedci zistili, že psíky nielenže dokážu vnímať odlišnosti v tóne ľudského hlasu a odčítať tak naše emócie, ale všímajú si aj náš výraz tváre, z ktorého dokážu zistiť, ako sa cítime.
Veď to možno dobre poznáte – keď sa vás zmocní smútok, váš pes k vám pribehne, zadíva sa vám do očí, akoby presne vedel, čo prežívate. Keď ho pohladíte, vždy sa vám aspoň trochu uľaví. A nie je to žiadna náhoda.
Psíky poznajú rozdiel medzi plačom a krikom
Štúdia z roku 2014, ktorú publikoval americký Národný inštitút zdravia, ukázala, že psy reagujú na vokálne podnety podobne ako ľudia, priblížila neurovedkyňa pre vedecký časopis The Conversation. Kľúč tkvie v ich mozgu, v ktorom majú oblasti citlivé na hlas, rovnako ako aj my. Dokážu teda zachytiť odlišnosti v tóne, ktorým ich majiteľ rozpráva.
Iné výskumy dokonca naznačujú, že psy dokážu rozlíšiť vysmiatu ľudskú tvár od tej nahnevanej a tiež že sú citlivé na sociálne a emočné interakcie medzi človekom a psom. Pravdepodobne im pripisujú vyššiu hodnotu v situáciách, ktoré môžu vnímať ako potenciálnu hrozbu pre ich väzbu s majiteľom.
Štúdie jedným dychom dodávajú, že na potvrdenie týchto predpokladov sú nutné ďalšie výskumy. Avšak priznajme si, predstava, že psík rozumie tomu, ako sa skutočne cítime, znie príjemne. Ešte viac preto, že dokáže v danej chvíli patrične zareagovať a podporiť nás, čím nám vyčarí úsmev na tvári.
