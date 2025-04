V zdravotníctve to naďalej vrie: Asociácia nemocníc uzavrela len dočasné zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa v pondelok (28. 4.) dohodla na dočasných rámcových zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Upozorňuje však, že financovanie nemocníc je stále potrebné navýšiť. Rokovania o dofinancovaní by mali podľa ANS pokračovať v druhom a treťom kvartáli tohto roka. TASR o tom zástupcovia asociácie informovali v utorok.

Ako uviedli, rokovaniami sa podarilo vyjednať dočasné rámcové zmluvy, ktoré zabezpečia nemocniciam združeným v ANS financovanie vo výške 85 miliónov eur. Podotkli, že síce ide o zvýšenie oproti pôvodnému návrhu 60 miliónov eur, no napriek tomu bude potrebné ďalšie navýšenie, keďže celkovú potrebu na tento rok ANS odhaduje na viac ako 130 miliónov eur.

Peniaze nestačia

„Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR si uvedomujú, že súčasné zdroje nepokrývajú potreby našich členov, a preto došlo k prísľubu zo strany MZ, že budeme pokračovať v rokovaniach o dofinancovaní v druhom a treťom kvartáli 2025,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

Podotkol, že výrazný vplyv na výdavky nemocníc má napríklad dohoda, ktorú v decembri minulého roka uzavrelo MZ SR s Lekárskym odborovým združením (LOZ). ANS tiež poukázala na to, že od začiatku roka platia tzv. výdavkové limity, ktoré určujú strop rozpočtu pre zdravotníctvo.

Opakovane tiež skritizovala omeškanie vydania programovej vyhlášky, ktorá určuje prerozdelenie financií v sektore. Asociácia upozornila, že dlhodobo požaduje transparentné zreálnenie platieb, ktoré má byť reflektované v základných sadzbách pre DRG.

„To sa však riadi výškou disponibilných zdrojov, a tak nie sú zohľadňované reálne potreby. Výsledkom zmien v systéme je aj presun časti objemov do tzv. ‚full DRG‘ systému pre zariadenia, ktoré pracujú v DRG systéme. To znamená, že časť objemov sa presunie do výkonovej časti, podobne ako to funguje v Česku alebo Nemecku. Splnenie týchto podmienok je kľúčové pre celkové dofinancovanie nemocníc združených v ANS,“ doplnil Pramuk.