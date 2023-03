V USA naháňa strach, Slováci sa z neho smejú: Tento nový horor je vraj tak desivý, že dokáže zblbnúť smart hodinky

Dalo by sa povedať, že podobných hororov je každý týždeň niekoľko. Len prednedávnom sme vás informovali o kórejskom počine, ktorý vo veľkom vydesil predplatiteľov Netflixu. No a teraz tu máme ďalší, ktorý je strašidelný natoľko, až z neho divákom zdanlivo blbnú smart hodinky a fitness náramky.

Volá sa The Outwaters a česko-slovenskí diváci sa z neho (na rozdiel od tých anglicky hovoriacich) smejú. Podľa nich je totiž čímkoľvek, len nie hrôzostrašným hororom.

Na pretras na sociálnych sieťach sa tento film dostal po tom, čo niekoľko používateľov Twitteru ohlásilo, že si pri jeho sledovaní všimli, že ich smart hodinky od značky Apple akosi prestali fungovať správne, píše web New Musical Express.

Snímka mala oficiálnu premiéru len minulý mesiac na území Spojených štátov amerických, u nás sa jej na veľkých plátnach ani nedočkáme. Ako ale hneď niekoľko divákov a zároveň majiteľov Apple Watch uviedlo, pri sledovaní tejto hororovej novinky im ich meranie srdcového tepu zariadenia úplne zblblo.

The Outwaters je found-footage hororom, v ktorom sa štyria cestovatelia pri kempovaní v odľahlej časti Mohavskej púšte stretávajú s hrôzostrašnými javmi. Akými, to zistíte aj z upútavky nižšie.

No kým tunajší diváci sa z tohto hororu smejú, zdá sa, že v iných krajinách divákov vystrašil pomerne dosť. Dôkazom sú aj ich krátke hodnotenia naprieč sociálnymi sieťami. Čo sa týka problémov s Apple Watch, divákov, ktorí chybu hlásili, bolo niekoľko.

Jeden z používateľov Twitteru uviedol, že počas sledovania ho hodinky dvakrát upozornili až na príliš vysokú srdcovú frekvenciu. „Film obsahuje jednu z najstrašnejších a najtraumatickejších sekvencií, aké som kedy vo found footage horore videl,“ napísal.

