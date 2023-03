Diváci Netflixu varujú ostatných pred novým hororom: Má byť tým najdesivejším, prinúti vás zakrývať si oči

Populárna streamovacia platforma svojim predplatiteľom predstavila nový hororový počin. A ako je už zvykom, aj tentokrát má ísť o to najdesivejšie, čo kedy vzniklo. Aspoň to tvrdia diváci, ktorí ho už videli a ostatných pred jeho sledovaním varujú.

Tunajší predplatitelia služby Netflix ho nájdu pod názvom Hlasy, v zahraničí ho poznajú pod anglickým názvom Don´t Listen, prípadne Voces, keďže ide o španielsku produkciu. A aj keď má u našincov zatiaľ rozporuplné reakcie, podľa väčšiny dokáže svojich divákov táto novinka vystrašiť natoľko, že by ju nikto rozhodne nemal pozerať osamote, píše web LAD Bible.

Ďalší duchársky horor

Podobných hororov tu už bolo niekoľko a slovensko-českí diváci ich v komentároch na populárnej Česko-slovenskej filmovej databáze (ČSFD) takmer vždy rozdrvili a zniesli pod holú zem. A zdá, že to čaká aj novinku od Netflixu. Tá sa zatiaľ teší rozporuplným reakciám, čomu nasvedčuje aj priemerné hodnotenie 67 %.

Španielsky horor Hlasy vznikol ešte v roku 2020 a sleduje príbeh Daniela, ktorý sa s rodinou nasťahuje do domu, ktorý chce postupne renovovať. Náhla tragédia a volanie o pomoc z „oného sveta“ ho ale prinútia vyhľadať odborníka na paranormálne javy. Trailer na hororovú novinku si môžete pozrieť nižšie.

Áno, ide už o pomerne obohraný námet, ktorý ale, zdá sa, stále dokáže niekoho zaujať. Dôkazom sú varovania používateľov sociálnej siete Twitter. Tí vo viacerých príspevkoch varujú každého, kto nový horor ešte nevidel, aby ho rozhodne nepozeral sám. Hovoria totiž, že aj ich prekvapilo, aký desivý film to je.

Diváci varujú: „Nesledujte ho osamote!“

„Práve som sa skoro pos*al od strachu pred odchodom do postele pozeraním hororu Don´t Listen na Netflixe. Je to ako španielska verzia The Conjuring. Naozaj veľmi vydarené a rozhodne to stojí za zhliadnutie,“ napísal jeden používateľ.

Ostatní ale varujú, že sa pri jeho sledovaní môžete skutočne báť. „Odporúčam nepozerať osamote. Veľmi desivé a veľmi dobré,“ napísal ďalší.

Niektorí dokonca priznali, že si počas sledovania filmu museli od strachu zakrývať oči, čo bežne pri hororoch nerobia. Novinka od Netflixu je ale skutočne strašidelná.

Mnohí hovoria, že podobnú atmosféru v hororoch sa darí navodiť len španielskym, resp. európskym filmárom. Rovnaké komentáre možno nájsť na webe ČSFD, v ktorých možno nájsť ako chvály, tak aj kritiky. Samozrejme, prevažujú tie pozitívne ohlasy. Celkové hodnotenie filmu je ale, ako sme spomínali vyššie, skôr priemerné.