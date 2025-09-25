V tomto obchode nájdete zeleninu ako zo záhrady starých rodičov

foto: COOP Jednota

Doma vypestovaná ako pre vlastnú potrebu, večer obratá, ráno už na pultoch predajní v celom regióne.

Osobne dovezená pestovateľom, voňavá a neskutočne chutná. Reč je o výnimočnej zelenine, ale aj o sezónnom ovocí z okolia Nových Zámkov v najúrodnejšom regióne južného Slovenska. Čerstvejšiu zeleninu v obchodoch od domácich lokálnych pestovateľov len tak hocikde nenájdete. Je to, akoby vám ju dodával sused odvedľa.

Mať za susedov manželov Lukácsovcov z malej dedinky Komoča pri Nových Zámkoch je výhra. Zeleninu, ktorú si dopestujú za rodinným domom, nielen predávajú, ale priateľom občas aj radi darujú. Koloman Lukács sa okolo zeleniny motal už od detstva. Spolu s manželkou Helenou ju vo väčšom pestujú štyri desaťročia. Sú síce už na dôchodku, ale pestovanie žltých melónov, tekvice na varenie a ďalšej domácej zeleniny ich ešte stále živí aj vďaka spolupráci s COOP Jednota Nové Zámky. Regionálne spotrebné družstvo od nich vykupuje celú úrodu a v sezóne ju nájdete vo vyše dvadsiatich predajniach od Štúrova po Nové Zámky.

Večer oberané, ráno v predajni

„Obchodujeme s nimi už vyše 10 rokov. Oplatí sa nám to. Máme istotu v stabilnom a spoľahlivom odberateľovi. Za tie roky sme si vybudovali aj osobné väzby s vedúcimi jednotlivých predajní. Už ráno o šiestej nám telefonujú, keď niečo potrebujú a my to vieme obratom zabezpečiť. Každý deň čerstvé!“ prezrádza Helena Lukácsová, ktorá má pod palcom logistiku výkupu ich domácej produkcie. Večer pozbierajú úrodu, ktorú sami ráno rozvezú rovno na pulty jednotlivých predajní v okolí. Pomoc potrebujú najmä pri sadení a veľkých zberoch. V lete sú dni, keď naraz pozbierajú aj tonu tekvíc a melónov. Vtedy pomôže aj syn a blízka rodina, inak sú na všetko len oni dvaja. Polievanie veľkého fóliovníka majú na „egyptský“ spôsob. „Urobíme malú záplavu a papriky a rajčiny vydržia aj tri dni bez polievania. Je to tvrdá robota, ale nás stále baví,“ priznáva pán Koloman.

Manželia Lukácsovci na svojom poli, zdroj: COOP Jednota

Žlté melóny, tekvica na varenie, kôpor aj čerstvá paprika

Rok domáceho poľnohospodára začína vraj „cvične“. „Štartujeme s cibuľou, petržlenovou vňaťou a kôprom. Potom sadíme tekvicu na varenie, žltý melón a postupne zberáme úrodu tak, aby bola v obchodoch vždy čerstvá. Tekvica dozrieva v júni, žlté melóny máme začiatkom júla ako prví v okolí, aby sa nám oplatili. V auguste máme voľno a pripravujeme ďalšiu cibuľu, petržlen a kôpor,“ opisuje šesťdesiatdeväťročný Koloman Lukács. Aj o jeho kôpor je veľký záujem, ide doslova na dračku. „Dopestujeme ho menší, hustý a voňavý,“ podotýka.

Tento rok sa až tak nedarí paprike, ale pani Helena ju každé ráno ponúka jednotlivým predajniam. „Čerstvé lečo z našich paprík a paradajok je sakramentský rozdiel ako zo zeleniny, ktorá precestovala tisícky kilometrov, to vám garantujem. Naše papriky sú šťavnaté a voňavé, paradajky dozrievajú postupne a oberáme len tie zrelé.“

Voňavé papriky od Lukácsovcov, ktoré idú v predajniach COOP Jednota Nové Zámky na dračku, zdroj: COOP Jednota

Lokálne, overené  a čerstvé

„COOP Jednota Nové Zámky si už roky robí vlastný výkup ovocia a zeleniny z domácej produkcie za férové ceny od overených a poctivých pestovateľov z okolia. Dokážeme tak zabezpečiť kvalitné a vždy čerstvé poľnohospodárske produkty pre našich zákazníkov. S mnohými dodávateľmi spolupracujeme už dlhé roky a máme s nimi veľmi dobré vzťahy,“ deklaruje Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky. Jeho výkladnou skriňou je novozámocký supermarket Tempo, v ktorom nájdete širokú ponuku lokálnych výrobkov a kvalitných slovenských potravín.

Tekvica od Kolomana Lukácsa z Komoče v rukách Mariána Antalíka, vedúceho predajne Tempo SUPERMARKET Nové Zámky, zdroj: COOP Jednota

Na jar sa predajňa zaplaví vôňou poctivých domácich paradajok. Podobne ako voňavé a chutné papriky pochádzajú z neďalekých dediniek Nesvady alebo Pribeta, kde ich odjakživa pestujú v obrovských fóliovníkoch. V Podhájskej zas celoročne v skleníkoch, ktoré sú v zime vyhrievané z geotermálnych prameňov. V lete oddelenie zeleniny a ovocia vonia okrem rajčín, paprík a uhoriek aj sladkými melónmi.

„Naši zákazníci majú najradšej štipľavé papriky, ako inak. Tie domáce sú síce o niečo drahšie, ale predá sa ich päťkrát viac ako dovážaných. Na jeseň sa vždy naši zákazníci tešia na lokálnu úrodu kapusty, karfiolu, tekvíc, novej cibule či zemiakov. Čerstvosť našej ponuky dosiahneme najlepšie lokálnymi dodávateľmi, ktorí nám tovar dodajú zrelý, presne tak ako Koloman Lukács z Komoče. Ovocie a zelenina nedozrievajú po ceste z ďalekých krajín. Znižujeme tak aj uhlíkovú stopu našej predajne,“ podotýka predseda Štefan Mácsadi.

Predseda Štefan Mácsadi vo svojej najnovšej predajni Tempo SUPERMARKET v bratislavskom OC Tehelko, Zdroj: COOP Jednota

„COOP Jednota nahradila tradičné výkupy zeleniny a ovocia, ktoré v regióne fungovali kedysi. Len v našej dedine boli v minulosti tri. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, ale naše produkty zákazníci stále chvália rovnako, aj preto ich ešte stále pestujeme. Popravde, sme asi posledná generácia pestovateľov, ktorí to robia stále poctivo, kvalitne a všetko ručne,“ uzatvára vášnivý pestovateľ zeleniny Koloman Lukács z Komoče.

