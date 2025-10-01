V Spojených štátoch nastal totálny shutdown federálnej vlády: Prestali fungovať mnohé úrady a inštitúcie

V Spojených štátoch o 06.01 h SELČ nastal tzv. shutdown federálnej vlády, prvýkrát od roku 2019. Stalo sa tak po tom, čo v Senáte USA neprešli návrhy, ktoré mohli čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií zabrániť.
Vláda nemá v novom fiškálnom roku zaistené prostriedky na pokračovanie činnosti mnohých svojich úradov a agentúr. Výnimku majú tie, ktoré sú považované za nevyhnutné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Kongres sa s prezidentom nedohodol
V USA dochádza k shutdownu vtedy, keď Kongres a prezident nedokážu dohodnúť rozpočet alebo dočasné financovanie federálnych úradov. V praxi to znamená, že väčšina tzv. neesenciálnych federálnych úradníkov prestane pracovať, kým sa nezabezpečí financovanie ich úradov.
Neesenciálne inštitúcie začali svoju činnosť obmedzovať v stredu o 00.01 h washingtonského času. Americký prezident Donald Trump pred utorňajším hlasovaním v Senáte pohrozil, že v prípade shutdownu zruší programy, ktoré podporujú demokrati, a prepustí „veľa“ úradníkov.
Republikánski a demokratickí senátori však nedokázali dospieť ku kompromisu – komora preto nakoniec neprijala návrhy o pokračujúcom financovaní vlády do 21. novembra. Potrebných 60 hlasov sa nepodarilo nájsť na schválenie zákona, ktorý Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi schválila 19. septembra. Podporu nezískal ani alternatívny návrh demokratov, ktorí v ňom požadovali aj zrušenie nedávnych škrtov v programoch zdravotnej starostlivosti.
Ohrozená je činnosť vládnych úradov, ale aj národných parkov
Biely dom následne nariadil úradom, aby začali s realizáciou svojich plánov na shutdown. Počas neho dochádza k pozastaveniu činnosti niektorých vládnych úradov a agentúr, napr. národných parkov, múzeí, administratívnych služieb; obmedzí alebo sa zastaví aj vydávanie víz a pasov. Po skončení shutdownu sú mzdy zamestnancom vyplatené spätne.
Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavilo viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.
