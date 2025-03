V skrinke mal nože: Žiak zo školy v Humennom sa spolužiačky pýtal, či si niekto všimne, ak by niekoho dobodali

Na jednej zo stredných škôl v Humennom zasahovala polícia. Dôvodom bolo podozrenie z nebezpečného vyhrážania, pričom v centre diania sa ocitol študent, ktorý už v minulosti čelil problémom so zákonom.

Podľa informácií Televízie JOJ sa mal študent počas vyučovania opýtať spolužiačky, či by si niekto všimol, ak by niekoho dobodali. Táto otázka vyvolala okamžitú reakciu, dievča sa obrátilo na učiteľku a do školy bola privolaná polícia.

„Na Obvodnom oddelení PZ v Humennom je zaevidované oznámenie vo veci podozrenia z prečinu nebezpečné vyhrážanie,“ potvrdila pre TV JOJ policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Rodičia sa boja o bezpečnosť detí

Celý incident vyvolal medzi rodičmi obavy. Niektorí upozornili, že spomínaný študent už v minulosti spôsobil problémy. Podľa ich slov mu v skrinke našli nože a z internátu ho vylúčili po tom, ako boli v jeho izbe objavené bodné zbrane.

„Už bol od neho pokoj, ale vzali ho späť do školy,“ vyjadril sa pre televíziu jeden z rodičov. Vedenie školy potvrdilo, že študent sa vrátil na základe odporúčania odborníkov. „Škola vykonáva všetky potrebné opatrenia a riadi sa usmerneniami metodických orgánov,“ uviedla riaditeľka školy.

Študent už v minulosti čelil obvineniu

Podľa polície má tento študent na krku obvinenie z trestného činu vydierania. Prokurátor preňho pôvodne žiadal väzbu, no sudca sa s tým nestotožnil. Odborníci však varujú, že verejnosť je v súčasnosti mimoriadne citlivá na akékoľvek prejavy násilia, a preto aj menšie náznaky vyvolávajú rýchle reakcie. Prípad momentálne vyšetruje polícia, ktorá zatiaľ neposkytla bližšie informácie.