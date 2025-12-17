V ponuke sú brutálne lacné volania aj internet: Nový mobilný operátor expanduje, vieme, či príde aj na Slovensko

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Obľúbená aplikácia Revolut expanduje, po novom je z nej mobilný operátor.

Finančná aplikácia Revolut rozširuje svoje služby aj do oblasti mobilných operátorov. Používateľom v Spojenom kráľovstve ponúka vlastné predplatené mobilné paušály, ktoré fungujú bez viazanosti, výhradne cez eSIM a s možnosťou zrušenia kedykoľvek.

Mobilné paušály Revolutu fungujú podľa oficiálneho webu na mesačnom obnovovacom princípe bez dlhodobého záväzku. Aktivácia je jednoduchá. Hneď po zakúpení a nainštalovaní eSIM sa služba automaticky spustí. Fyzická SIM karta nie je potrebná. Služba je zatiaľ dostupná iba pre vybraných zákazníkov, „ostrý štart“ pre všetkých by mal byť v budúcom roku.

Neobmedzený paušál je momentálne dostupný za úvodnú cenu 12,50 GBP (približne 14 eur) mesačne. Táto zvýhodnená ponuka platí do 23. februára 2026. Po tomto dátume bude cena paušálu 14,99 libier (približne 17 eur) mesačne.

Používatelia získajú široký balík služieb, ktorý pokrýva nielen Spojené kráľovstvo, ale aj zahraničie:

  • Neobmedzené mobilné dáta v UK
  • 20 GB dát v roamingu v EÚ a USA
  • Neobmedzené hovory a SMS v UK
  • 50 minút roamingových hovorov (z EÚ/USA do EÚ/USA/UK)
  • 50 minút medzinárodných hovorov (z UK do EÚ/USA)
  • 100 roamingových alebo medzinárodných SMS

Všetky aktuálne informácie o balíku má používateľ k dispozícii priamo v aplikácii Revolut.

V Poľsku tiež, Slovensko je otázne

U našich severných susedov Revolut ponúka neobmedzené volania a SMS po celej EÚ a v Poľsku, 50 GB dát v Poľsku a 7 GB dát v EÚ za cenu 25 PNL (približne 6 eur). Za vyšší poplatok 45 PLN (približne 10,7 eura) sa dáta navýšia z 50 GB na 100 GB v Poľsku, respektíve zo 7 GB na 13 GB v rámci roamingu v EÚ.

Ako informoval portál Živé, firma má záujem aj o expanziu služby na slovenský trh. Bližšie podrobnosti však ešte nie sú k dispozícii. Momentálne u nás prevádzkuje iba dátové eSIM služby.

