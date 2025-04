V podzemí vojenská základňa, hore takmer 1000 lôžok: Kaliňák sľubuje, že nová nemocnica v Bratislave bude stáť už čoskoro

Výstavba novej Národnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) prebiehať štandardne. Deklaroval, že okrem bezpečnostnej základne, ktorú chce rezort vybudovať v podzemí, bude vrchná časť nemocnice riadne verejne súťažená. Minister o tom informoval pred stredajším rokovaním vlády v Malej Lehote v okrese Žarnovica.

„Tak, ako súťažíme Prešov, kde v tejto chvíli končí súťaž, ktorá je verejná, aj v tomto prípade bude verejná a myslím si, že bude samostatné súťaženie zdravotníckej techniky, bude samostatné súťaženie vybavenia, čiže všetky tieto súťaže vy uvidíte,“ uviedol Kaliňák.

Výnimkou bude vojenská základňa v podzemí

Výnimkou bude podľa jeho slov výstavba bezpečnostnej základne v podzemí, ktorá bude vojenská. „My vytvoríme bezpečnostnú základňu, v ktorej potrebujeme umiestniť veci, ktoré dlhodobo z pohľadu ministerstva obrany v hlavnom meste chýbajú a nemáme ich v rámci infraštruktúry obrany,“ ozrejmil minister.

To, že sa bude na výstavbe nemocnice podieľať rezort obrany, vníma ako výhodu z viacerých dôvodov. Poukázal na to, že ministerstvo môže v Bratislave aplikovať projekt prešovskej nemocnice, ktorú aktuálne stavia. „To sú mesiace, možno roky, ktoré vieme ušetriť,“ poznamenal.

Tím rezortu obrany už nemocnicu staval, ďalšiu má rozostavanú

Vyzdvihol tiež skúsenosť tímu ministerstva obrany (MO), ktorý už jednu nemocnicu postavil a na druhej pracuje. Výhodu vidí aj v tom, že pozemok vlastní rezort obrany. „To, že vládneme pozemku, že môžeme okamžite začať, že netreba vykupovať, robiť komplikované vyvlastňovacie konania a je to v súlade s územným plánom mesta Bratislava, považujem za ušetrenie minimálne jedného až dvoch rokov,“ dodal.

Z hľadiska polohy považuje Kaliňák za veľkú výhodu, že nemocnica bude priamo dostupná pre ľudí prichádzajúcich z východu. Rovnako, že bude ľahko dostupná aj pre Bratislavčanov. Minister obrany očakáva, že tento rok sa začne s budovaním základov nemocnice. Podotkol, že to môže trvať niekoľko mesiacov. V roku 2026 by sa podľa jeho slov mohla začať výstavba hrubej stavby. Myslí si, že nemocnica by mohla byť postavená skôr než v roku 2030. Zároveň pripustil, že každý plán sa môže skomplikovať.

Podľa ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD) nie je dôležité, či bude nemocnica postavená v roku 2030, alebo skôr. „Dôležité je to, že tento model poskytuje možnosť postaviť novú národnú nemocnicu v oveľa kratšej lehote ako pri iných variantoch,“ zdôraznil.

Kritika opozície je podľa Šaška neopodstatnená

Zároveň odmietol kritiku opozície cielenú i na to, že v projekte sa rezort zdravotníctva spája s ministerstvom obrany. Poukázal pritom na to, že zdroje ministerstva zdravotníctva neumožňujú realizovať takýto projekt. „Preto hľadám všetky možnosti, či už z plánu obnovy, alebo duálneho využitia s ultimátnym cieľom, postaviť novú národnú nemocnicu,“ dodal Šaško. Zdôraznil tiež, že vo veci konajú spoločne, ako vláda.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Na projekt má byť alokovaných takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy. S výstavbou novej národnej univerzitnej nemocnice sa pôvodne počítalo na bratislavských Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove.

Nová nemocnica by mala mať podľa informácií z vládneho Hlasu, celkovo 800 štandardných lôžok, 31 oddelení a 144 intenzívnych lôžok. Dokonca by tam malo byť aj 127 lôžok, kam patria napríklad dialyzačné, onkologické či psychiatrické stacionárne lôžka. Celkovo by tam malo sídliť okolo 150 ambulancií.