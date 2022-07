V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov zabíjal žralok. Útok si vyžiadal dve obete, pláže uzavreli

Egyptské ministerstvo životného prostredia v nedeľu potvrdilo, že na pobreží Červeného mora pri Hurghade zomreli po útoku žraloka dve ženy. Na sociálnych sieťach sa už predtým objavilo video útoku žraloka na plavkyňu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Dve ženy pri plávaní napadol žralok,“ uviedol egyptský rezort životného prostredia na sociálnej sieti Facebook s tým, že obe zomreli. Žralok zaútočil na ženy v zátoke južne od Hurghady. Ministerstvo však okrem miesta nešťastia neposkytlo žiadne bližšie informácie napríklad o identite obetí.

Úrad guvernéra provincie Červené more v piatok prikázal zatvoriť na tri dni všetky pláže v danej oblasti po tom, čo „rakúska turistka prišla zrejme pri útoku žraloka o ruku“. Egyptské ministerstvo životného prostredia uviedlo, že jeho pracovná skupina sa snaží nájsť vedecké vysvetlenie okolností útoku žraloka.

Na sociálnych sieťach sa v piatok objavilo video, na ktorom vidieť, ako má žena v mori problémy a voda okolo nej sa sfarbí od krvi. Agentúra AFP však upozorňuje, že sa jej nepodarilo overiť autenticitu tohto videa.

In Egyptian Hurghada – another case of a shark attack on a woman.

Unfortunately, also fatal, like the day before yesterday when a shark bit off the arm and leg of an Austrian tourist a few tens of meters from the shore#Hurghada #shark #attack #sharkattack #Austrian pic.twitter.com/bY71DMZWSI

