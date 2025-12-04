V obchodoch nastávajú zmeny: Zo slovenských pultov už o pár dní zmizne tento druh vajec, môže to byť problém

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Obľúbené raňajky mnohých Slovákov sa zrejme predražia.

Vajcia tvoria v slovenských domácnostiach jednu z najpoužívanejších surovín. Ľudia z nich pripravujú rýchle raňajky aj jednoduché večere a patria k potravinám, ktoré nechýbajú takmer v žiadnej chladničke. Práve preto bude chystaná zmena v ponuke obchodov výrazná. 

Ako upozornil portál TV Noviny, od januára 2026 sa zahraničné obchody, rovnako ako tie naše, pridali k celoeurópskej iniciatíve na zlepšenie podmienok sliepok a tak z pultov stiahnu vajcia z klietkového chovu.

Obchody menia ponuku, nie všetky rovnako rýchlo

Ako sme vás už dávnejšie informovali, aj všetky štyri najväčšie reťazce na Slovensku deklarovali, že chcú naplniť svoj záväzok obmedziť predaj vajec z klietkového chovu. Zahraničné reťazce sa pritom pripravujú na zmenu už o niekoľko týždňov, čo znamená, že v ponuke budú dominovať podstielkové alebo iné alternatívne chovy.

Zvýšený záujem o vajcia pred Vianocami

Už tradične pred Vianocami je zvýšený záujem o slepačie vajcia. Z pohľadu slovenských producentov je zásobovanie bezproblémové, je dostatok vajec z rôznych druhov chovu nosníc aj všetkých veľkostí. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii riaditeľ Únie hydinárov Slovenska ÚHS Daniel Molnár.

„Aj keď v roku 2025 očakávame opätovné zníženie produkcie konzumných slepačích vajec. Hlavným dôvodom sú prebiehajúce rekonštrukcie klietkových chovov nosníc na alternatívne spôsoby chovu, keďže v alternatívnych spôsoboch chovu je výrazne nižšia produkcia vajec na jednu nosnicu, ako aj vyšší ročný úhyn nosníc,“ priblížil.

Najpredávanejšie sú stále klietkové vajcia

Najväčšej obľube sa u spotrebiteľov podľa neho naďalej tešia vajcia z klietkových chovov, ktorých podiel na celkovom predaji je počas roka 2025 priemerne na úrovni okolo 65 %. Dôvodom je ich nižšia cena oproti vajciam z ostatných spôsobov chovu. Napriek tomu zahraničné obchodné reťazce už od roku 2018 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov.

Foto: TASR/Roman Hanc

Prečo je klietkový chov dlhodobo problém

Klietkový chov vajec je na Slovensku stále legálny, no už roky je predmetom kritiky pre nehumánne podmienky, v ktorých sliepky žijú. Zvieratá majú obmedzený priestor a prirodzené správanie je výrazne obmedzené. Aj preto sa viaceré európske krajiny a reťazce rozhodli pre postupné obmedzenie takéhoto chovu.

Celoeurópska iniciatíva má preto jasný cieľ, ktorým je lepšie zaobchádzanie so zvieratami. Zároveň však prináša zásadné ekonomické dôsledky. Náklady na prestavbu chovov aj vyššie prevádzkové výdavky sa pravdepodobne premietnu do cien vajec. Zákazníci si tak za alternatívne typy chovu priplatia, čo bude v najbližších mesiacoch výrazne cítiť.

