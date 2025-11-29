Po 20-ročnom mužovi pátrala polícia aj Horská záchranná služba s dronmi aj so psami: Neuveríte, kde ho napokon našli

Foto: Horská záchranná služba

Pátracia akcia postavila na nohy desiatky ľudí.

Pátranie po nezvestnom 20-ročnom mužovi v okolí Bystrej v okrese Brezno, ktoré si okrem polície vyžiadalo aj zásah Horskej záchrannej služby (HZS) s dronmi a so psami, malo nezvyčajný záver. Našiel sa u kamaráta v Banskej Bystrici. Informovala o tom v sobotu HZS na sociálnej sieti.

„V piatok (28. 11.) v neskorých večerných hodinách príslušníci Policajného zboru požiadali vzhľadom na terén v danej oblasti HZS aj Hasičský a záchranný zbor o súčinnosť pri pátraní po nezvestnom. Bol intoxikovaný alkoholom a mal sa osamote pohybovať v okolí Bystrej. Mobilný telefón pri sebe nemal. Tiesňovú linku 158 kontaktovali kamaráti hľadanej osoby, ktorí jeho nezvestnosť spozorovali v popoludňajších hodinách. HZS do pátrania nasadila sedem záchranárov s dvomi dronmi s termovíziou a dva psy,“ uviedla HZS.

Záchranári prepátrali oblasť od Bystrej po Krpáčovo. Nezvestný muž sa ráno ozval rodičom, že sa nachádza u kamaráta v Banskej Bystrici. Ako doplnila banskobystrická krajská polícia, nahlásená nezvestnosť postavila na nohy desiatky ľudí.

Ľudia mali strach o mladíkov život

„Mladík trávil čas so svojou partiou na chate na Táľoch, odkiaľ sa vybrali spríjemniť si víkendový večer do wellness. Podľa získaných informácií sa mladý muž z dôvodu požitia nadmerného množstva alkoholu rozhodol zostať na recepcii hotela. Keď sa jeho kamaráti vrátili, mladík tam už nebol, našli len jeho mobil. Hodiny plynuli, muž sa neozýval nielen kamarátom, ale ani svojim najbližším. Partia z obavy o jeho život kontaktovala linku 158,“ opísala polícia.

Ako zdôraznila, každé oznámenie musí preveriť, obzvlášť, ak môže ísť o ohrozenie života či zdravia. Operačný dôstojník po oznámení nezvestnosti okamžite zmobilizoval všetky dostupné sily a prostriedky, aby sa pátracia akcia rozbehla čo najskôr. Vzhľadom na chladné počasie, nočný terén a stav, v akom mohol byť nezvestný, rozhodovala každá minúta.

„Desiatky policajtov, hasičov a horských záchranárov v neskorých nočných hodinách prehľadávali niekoľko hodín mrazivú tatranskú dolinu pomocou techniky či dronov. Pátrací tím pracoval aj so záznamami z kamier, na ktorých bola táto osoba zachytená,“ doplnila polícia. Vyzýva ľudí, že ak sa rozhodnú zmeniť svoje plány, odísť od rodiny, priateľov či skupiny, s ktorou trávia čas, aby vždy dali vedieť, že sú v poriadku. Predídu tým obavám okolia o seba a polícii umožnia sústrediť svoje kapacity tam, kde je ich pomoc skutočne potrebná.

