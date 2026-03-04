V celej krajine vypadol prúd: Irak zasiahol obrovský blackout. USA radia okamžite odísť

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Príčina blackoutu nebola bezprostredne známa.

Irak zasiahol v stredu úplný výpadok dodávok elektrickej energie, oznámilo ministerstvo energetiky podľa štátnej agentúry INA. Príčina blackoutu nebola bezprostredne známa, časti Iraku sa ale podľa agentúry AFP stali v posledných dňoch cieľom opakovaných útokov uprostred vojny USA a Izraela proti Iránu.

Veľvyslanectvo USA v Bagdade v stredu odporučilo svojim občanom, aby z Iraku okamžite odišli, ak im to situácia umožňuje. Informuje o tom TASR. „Elektrická sieť bola úplne odstavená vo všetkých irackých provinciách,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva, ktoré v týchto chvíľach vyšetruje príčinu a pracuje sa na obnovení činnosti elektrární a prenosových sústav.

Pri letisku lietajú drony

AFP v inej správe informovala, že neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade boli opäť zostrelené drony. Výbuchy hlásili aj v hlavnom meste irackého Kurdistanu Arbíl, kde sa nachádza americký konzulát a v rámci protiteroristickej koalície sú tam nasadené aj americké jednotky.

Autonómny kurdský región bol zatiahnutý do najnovšej eskalácie na Blízkom východe potom, ako dronové a iné útoky pripisované Teheránu ohrozovali americké základne v Iraku a cielili na kurdské opozičné skupiny v irackom Kurdistane pri hraniciach s Iránom.

„Občanom USA v Iraku dôrazne odporúčame, aby odišli hneď, ako to bude bezpečné,“ píše sa vo vyhlásení veľvyslanectva sídliacom v Bagdade. Tí, ktorým to situácia nedovoľuje, majú zostať na svojich miestach, až kým sa podmienky nezmenia. „Ak je to bezpečné, Američania by mali Irak opustiť hneď,“ dodala ambasáda.

