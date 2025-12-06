V Atlantiku sa objavilo monštrum: Príspevok pobavil ľudí, „niekto“ sleduje Európu

Meteorológovia majú, okrem iných predností, aj prekvapivo živý zmysel pre humor.
Na profile Severe Weather na Facebooku sa v stredu objavilo „varovanie“ pre verejnosť: „‚Niekto‘ sleduje Európu z Atlantiku.“
Našli ste ho?
Na neseriózny príspevok upozornil český portál TN Nova. Dodáva, že za týmto záberom stojí nezvyčajná formácia vetrov, ktorá sa zoskupila do tvaru pripomínajúceho obrovskú, takmer mytologickú tvár.
Rozľahlý úkaz tak pôsobí ako gigant, ktorý ako keby z diaľky pozoroval európske pobrežia.
„Monštrum z Atlantiku“ pobavilo aj ľudí v komentároch, ktorí na snímke objavili okrem očí dokonca aj fúzy či nos.
