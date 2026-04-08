V 90. rokoch ich nosil každý. Túto jar sa do módy vracajú klasické vlasové doplnky, to nie je všetko

Jar sa vždy nesie v znamení jemnosti, hravosti a nových začiatkov, a presne to sa prenáša aj do vlasových trendov roku 2026. Tento rok však nejde o drastické zmeny účesov, ale o malé detaily, ktoré dokážu urobiť obrovský rozdiel.
Podľa magazínu Who What Wear sú to práve vlasové doplnky, ktoré dokážu „pozdvihnúť outfit z nuly na sto” takmer bez námahy. Ak chcete pôsobiť štýlovo bez veľkého úsilia, stačí siahnuť po správnom doplnku a váš look okamžite získa nový rozmer. Rovnaký názor má Jake Unger z luxusného kaderníckeho salónu Larry King Marylebone, ktorý hlási návrat vlasových šperkov vo veľkom štýle.
„Predstavte si mohutné strieborné mušle, sponky, čelenky inšpirované diamantmi a jemné sponky do vlasov, ktorými si môžete ozdobiť vlasy – v podstate čokoľvek, čo vyvoláva dojem. Vracajú sa aj šatky z 90. rokov, pozrite si prehliadky Calvina Kleina a Anny Sui jar/leto 2026. Okrem hodvábu idú aj iné materiály, ako je čipka a háčkovanie,“ ozrejmil známy hairstylista.
Mušle ako prímorská inšpirácia
Jedným z najvýraznejších trendov sú doplnky v tvare mušlí. Pôsobia sviežo, jemne exoticky a evokujú letnú atmosféru ešte skôr, než sa leto vôbec začne. Najlepšie vyniknú v rozpustených, prirodzene zvlnených vlasoch, kde pôsobia nenútene a elegantne zároveň.
