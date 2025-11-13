Užite si posledné lúče slnka, už čoskoro príde zmena: Nad Slovensko sa presunie chladný vzduch. Teploty radikálne klesnú

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Slovensko čaká mierny záver týždňa, no skutočné teplo už tento rok nepríde.

Slovensko má za sebou niekoľko dní, ktoré meteorológovia označujú ako nezvyčajne teplé, no len v porovnaní s typickým novembrovým počasím. Na skutočné teplo to už nie je a ani tak skoro nebude. Do našej oblasti síce prúdi teplejší vzduch od juhozápadu, no hmla a nízka oblačnosť udržiavajú väčšinu krajiny v chladnom a sychravom počasí.

Ako informuje vo svojej predpovedi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a portál iMeteo, ide o posledné pokojné dni pred zmenou, ktorá prinesie citeľné ochladenie a prvé náznaky zimy.

Slnka je málo

Počasie u nás v týchto dňoch ovplyvňuje tlaková výš rozprestierajúca sa nad juhovýchodnou a strednou Európou aj nad Stredomorím. Po jej zadnej strane k nám prúdi teplý vzduch vo vyšších vrstvách atmosféry, vďaka čomu sa teploty vo výške okolo 1500 metrov môžu pohybovať aj okolo 12 až 15 °C.

Ilustračná foto: Needpix

V nížinách však pretrváva silná inverzia, ktorá drží oblačnosť nízko a bráni slnečným lúčom prehriať krajinu. Slnečné počasie tak vládne len na horách a miestami v severných a stredných oblastiach Slovenska. V dolinách a na juhu krajiny zostáva obloha zatiahnutá a vzduch vlhký.

Dnešný deň sa nesie v znamení hmlistého a zamračeného počasia. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj slabé mrholenie. Jasnejšie počasie sa očakáva najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, kde sa môžu ukázať krátke slnečné úseky. Najvyššia denná teplota dosiahne 5 až 10 °C, v oblastiach so slnečným počasím okolo 15 °C. Na horách je nezvyčajne teplo, približne 12 °C.

Vietor bude prevažne slabý, len miestami na západe a východe sa objaví juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.

Piatok bude o niečo teplejší, najmä tam, kde sa vyčasí

Počasie v piatok ovplyvní slabnúca tlaková výš so stredom nad východnou Ukrajinou, ktorá privedie do našej oblasti ďalší prílev teplého vzduchu. Očakáva sa oblačno až zamračené a hmlisto, no na horách a miestami aj v nižších polohách môže byť jasno až polojasno.

Nočné teploty sa budú pohybovať medzi 6 až 1 °C, v dolinách môže teplota klesnúť na -1 °C. Počas dňa sa oteplí na 6 až 11 °C, pri zmenšenej oblačnosti až na 17 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, miestami sa očakáva juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

Pred nami sú posledné mierne dni, potom dorazí zima

Podľa meteorológov ide o poslednú vlnu mierneho počasia pred príchodom zimy. Už počas víkendu sa začne meniť prúdenie vzduchu a začiatkom budúceho týždňa sa očakáva výrazné ochladenie.

Ilustračná foto: Pixabay

Studený front prinesie prvé mrazy, sneženie vo vyšších polohách a typicky zimné počasie. Ak sa počas najbližších dní dostanete nad hmlu, môžete si ešte na chvíľu vychutnať posledné teplejšie novembrové lúče. Skutočné teplo sa však podľa meteorológov nevráti už do konca tohto roka.

