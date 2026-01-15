Uzavreli vzdušný priestor, dostať sa z Iránu je problém: Vláda hovorí, že protesty sú teroristické operácie

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že Teherán je pripravený na diskusiu so Spojenými štátmi.

Irán vydal v stredu v noci upozornenie pre leteckú dopravu NOTAM, ktorým uzavrel svoj vzdušný priestor pre všetky lety. Výnimkou sú medzinárodné lety z a do Iránu, ktoré majú povolenie. Informoval o tom portál Flightradar na platforme X, píše TASR.

„Irán práve vydal nové upozornenie NOTAM, ktorým uzatvára vzdušný priestor pre všetky lety okrem medzinárodných letov do/z Iránu s povolením. NOTAM je v platnosti o niečo viac ako dve hodiny,“ potvrdil portál Flightradar v príspevku na X krátko po 23.00 h SEČ.

Agentúra AFP v stredu večer informovala, že nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zrušila všetky lety nad iránskym a irackým vzdušným priestorom „až do odvolania“. Reagovala tak na hrozbu Spojených štátov, že v súvislosti s potláčaním protivládnych protestov v Iráne zasiahnu.

Foto: SITA / AP

Lufthansa, ktorá tiež zastrešuje aerolinky Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover a ITA Airways vo svojom vyhlásení uviedla, že obchádza vzdušný priestor Iránu a Iraku „v dôsledku súčasnej situácie na Blízkom východe“, uvádza AFP.

Irán je pripravený na rokovania s USA

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že Teherán je pripravený na diskusiu so Spojenými štátmi. Potvrdil tiež, že iránska vláda má situáciu v krajine v súvislosti s celonárodnými protestami „pod kontrolou“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Arákčí svoje komentáre poskytol v rozhovore pre stanicu Fox News v relácii Special Report. Podľa ministra je Irán „pripravený na rokovania“ už 20 rokov.

Demonštrácie v Iráne
Protesty v iránskom hlavnom meste Teherán, Foto: SITA/AP

Spojené štáty vyzval, aby hľadali riešenia prostredníctvom rozhovorov. „Diplomacia je oveľa lepšia ako vojna,“ povedal Arákčí. V relácii zároveň obvinil z násilia v krajine teroristické skupiny, ktoré sú podľa neho súčasťou „izraelského sprisahania“. Ich cieľom je podľa neho vtiahnuť amerického prezidenta Donalda Trumpa do konfliktu.

„Po troch dňoch teroristických operácií je teraz pokoj. Máme situáciu plne pod kontrolou,“ uviedol šéf iránskej diplomacie ohľadom protestov v krajine.

Najväčšie demonštrácie za posledné roky

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra v súvislosti so zlou ekonomickou situáciou. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Podľa ľudskoprávnej organizácie Hengaw Human Rights so sídlom v Osle mali v Iráne v stredu popraviť prvú osobu – 26-ročného muža – ktorá sa zapojila do týchto demonštrácií. Organizácia s odvolaním sa na jeho príbuzných v stredu informovala, že poprava bola odložená. Varovala však, že jeho život zostáva aj naďalej v ohrození.

Arákčí v rozhovore s Fox News Channel trval na tom, že „žiadne plány na popravy“ v súčasnosti neexistujú. Trump pritom len pár hodín predtým vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac