Už vieme, aký zahraničný seriál točia v Štiavnici: Hrajú v ňom veľké mená, centrum sa premení na Davos

V historických uliciach mesta Banská Štiavnica sa v najbližších dňoch rozbehne nakrúcanie zahraničného seriálu. Mesto zároveň vyzvalo obyvateľov aj turistov, aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny mestskej polície.
Na dočasné dopravné obmedzenia upozornila samospráva. „Ďakujeme za vašu trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia a pokynov príslušníkov mestskej polície,“ uviedlo mesto.
Kedy a kde sa pripravte na obmedzenia
Prvé zásahy do premávky nastanú 18. a 19. februára od 8:30 do 17:00. Pri Trotuári sa bude stavať filmový kiosk. Produkcia nepredpokladá výrazné obmedzenia, krátkodobo však môže dôjsť k zdržaniu pri vykladaní materiálu. Dňa 20. februára od 7:00 do 17:00 bude Ulica Andreja Kmeťa jednosmerne obmedzená.
O deň neskôr, 21. februára, bude v rovnakom čase táto ulica úplne uzatvorená popri celom Trotuári a prejazd nebude možný. Dňa 24. februára od 7:00 do 17:00 sa bude nakrúcať pred vchodom do SOŠ lesníckej. Doprava bude priebežne zastavovaná od sochy Andreja Kmeťa až po odbočku k Botanickej záhrade. Posledné obmedzenia sú naplánované na 27. februára od 7:00 do 17:00. Nakrúcanie bude prebiehať na Námestí sv. Trojice pri odbočke na Starozámockú ulicu a na Starozámockej ulici. Prejazd týmto úsekom nebude možný.
V seriáli hrajú aj známi herci
Dobový seriál si vyžiadal aj komparz. Castingová agentúra Charlie Brown hľadala podľa portálu Bystricak mužov a ženy vo veku od 18 do 55 rokov na obsadenie rôznych postáv. Nakrúcaniu predchádzala kostýmová skúška a záujemcovia sa mohli prihlásiť na viacero termínov. Za jeden filmovací deň ponúkali odmenu 55 eur, za kostýmovú skúšku 10 eur navyše.
O vyjadrenie sme požiadali aj agentúru Charlie Brown, ktorá nám zaslala nasledovné stanovisko: „Máme k projektu podpísaný NDA, nemôžeme poskytnúť žiadne informácie.“
Podarilo sa nám zistiť, že pôjde o seriál Bukaniers, v slovenskom preklade Americké aristokratky, ktorý sa vysiela na Apple TV+. Ide už o tretiu sériu, v ktorej budete môcť vidieť krásy Banskej Štiavnice.
„Ide o zahraničný historický seriál Bukaniers (Americké aristokratky), ktorý sa odohráva v Davose. Banská Štiavnica v ňom predstavuje práve Davos. Príbeh sleduje tri Američanky, ktorým sa spoločenské pomery v Európe zdajú príliš prudérne, a preto sa ich rozhodnú trochu uvoľniť,“ povedal pre interez Ľudovít Kaník, podpredseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.
Nakrúcanie bude prebiehať v interiéri aj v exteriéri, pričom účinkujúci budú oblečení do dobových kostýmov. V predchádzajúcich sériách si zahrala napríklad aj herečka Alisha Boe, ktorú diváci poznajú zo seriálu 13 Reasons Why. Tiež môžete poznať mená ako Christina Hendricks, Kristine Froseth alebo Josh Dylan.
