Už o pár dní nastane zmena pri odpočte DPH. Mnohým Slovákom sa nemusí páčiť, súvisí s konsolidáciou

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
TASR
Úprava je súčasťou prijatého tretieho konsolidačného balíčka.

Odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe firemných áut sa od januára 2026 zmení. Po novom sa obmedzí na 50 % hodnoty DPH pri vozidlách, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely. 

„Obmedzenie odpočtu DPH na polovicu sa týka osobných automobilov a motocyklov, ktoré sú využívané aj na súkromné účely. Zároveň aj výdavkov na tovary a služby, ktoré súvisia s týmito vozidlami, napríklad servis, pohonné látky či pneumatiky,“ priblížila partnerka účtovnej a daňovo-poradenskej skupiny Atlas Group Ina Kováčová Bečková.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na motorové vozidlá kategórie M1 a tiež na motocykle kategórie L1e a L3e, ktoré nie sú určené výlučne na podnikanie a ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 1700 eur. Týkať sa pritom budú nielen kúpených automobilov, ale aj vozidiel zaobstaraných formou operatívneho lízingu alebo iného než krátkodobého nájmu.

Takéto obmedzenie práva na odpočet DPH umožňuje Slovensku výnimka zo smernice o DPH, o ktorú SR požiadala Európsku komisiu (EK). „Nové pravidlo je dočasné, bude sa uplatňovať od 1. januára 2026 do 30. júna 2028, pričom Slovensko môže požiadať o jeho predĺženie,“ vysvetlila odborníčka.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Ak teda podnik využíva firemné auto čo i len čiastočne aj na súkromné účely, nebude si už môcť naň uplatniť 100 % odpočet DPH, ale iba polovičný. A to bez ohľadu na to, aké presné záznamy si vedie a ako často dané vozidlo využíva na súkromné účely. „Nevýhodou pre podnikateľov tak môže byť nižší odpočet DPH v prípadoch, kedy by vedeli preukázať vyšší pomer využitia daného auta na služobné účely než súkromné,“ konštatovala Kováčová Bečková.

Zároveň upozornila na fakt, že uplatnenie iba 50 % DPH sa bude vzťahovať aj na tie motorové vozidlá, ktoré síce podnikatelia používajú výlučne na podnikateľské účely, no nevedú elektronickú knihu jázd v zmysle zákona.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Podnikatelia si budú môcť odpočítať 100 % DPH aj naďalej, ak využívajú osobné vozidlá výhradne na podnikanie. „Budú si však o tom musieť viesť elektronicky presné záznamy. Pre podnikateľov to tak bude znamenať vyššiu administratívnu záťaž,“ zhodnotila odborníčka. Na výzvu daňového úradu budú povinní sprístupniť tieto záznamy úradu. Zároveň budú mať firmy aj povinnosť oznámiť daňovému úradu uplatnenie 100-% odpočtu DPH, a to v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si tento odpočet uplatnia.

Na druhej strane, nové pravidlá počítajú aj s niekoľkými výnimkami, kedy bude automaticky možný 100-% odpočet DPH. Ide o osobné autá, ktoré sa používajú výlučne na podnikanie, ktorým je krátkodobý nájom vozidla (autopožičovne), doprava osôb a ich batožiny za protihodnotu vrátane taxislužby, prevádzkovanie autoškoly a tiež, ak je osobné motorové vozidlo výcvikovým vozidlom. Prípadne vozidlo slúži ako predvádzacie či testovacie alebo náhradné osobné motorové vozidlo.

