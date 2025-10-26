Už buďte ticho: Šimečka stratil pri Dankovi trpezlivosť. Predsedovi SNS odkázal, aby konečne mlčal

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Debata o kriminalite sa zmenila na ostrú výmenu názorov.

V relácii STVR sa opäť iskrilo. Počas diskusie o kriminalite na Slovensku medzi Michalom Šimečkom (Progresívne Slovensko) a Andrejom Dankom (SNS) došlo k napätej výmene názorov, ktorá sa nezaobišla ani bez zvýšenia hlasu zvyčajne pokojného opozičného lídra.

Keď Danko opakovane skákal svojmu oponentovi do reči, predseda Progresívneho Slovenska stratil trpezlivosť. Obrátil sa na neho so slovami „Už buďte ticho, už buďte ticho.“

Kriminalita po novele Trestného zákona

Debata sa sústredila na nárast kriminality po zmene Trestného zákona, ktorý podľa opozície znížil tresty a oslabil právny systém. Danko však nesúhlasil a namiesto domácej situácie začal hovoriť o kriminalite vo francúzskych mestách Marseille a Paríž, pričom tvrdil, že „tam sa večer nedá prejsť po ulici“, zatiaľ čo Slovensko označil za bezpečné.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Šimečka oponoval tvrdením, že práve po prijatí novely kriminalita na Slovensku stúpla. Dankovi zároveň vyčítal, že namiesto riešení prináša len populistické porovnávania. V diskusii zaznela aj Dankova poznámka, že Progresívne Slovensko chce zlegalizovať užívanie drog, čo Šimečka označil za lož a odvádzanie pozornosti od podstaty problému.

