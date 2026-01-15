USA uvalili nové sankcie na iránskych predstaviteľov. Odkazujú, že stoja za protestujúcimi

Roland Brožkovič
TASR
V krajine od 28. decembra prebiehajú rozsiahle demonštrácie.

Spojené štáty vo štvrtok uvalili nové sankcie na iránskych bezpečnostných predstaviteľov a finančné siete pre obvinenia z násilného potláčania protivládnych protestov a prania špinavých peňazí z príjmov z ropy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a AFP.

„Spojené štáty pevne stoja za iránskym ľudom v jeho volaní po slobode a spravodlivosti. Ministerstvo financií využije všetky nástroje na cielenie na tých, ktorí stoja za tyranským útlakom ľudských práv zo strany režimu,“ vyhlásil minister financií USA Scott Bessent.

Sankcie na „architektov brutálneho potláčania pokojných protestov v Iráne“ sa týkajú napríklad tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního, vrchných veliteľov Revolučných gárd a ďalších bezpečnostných predstaviteľov.

Tvrdé strety s demonštrantmi

Okrem nich rezort uvalil sankcie aj na 18 osôb obvinených z prania špinavých peňazí z predaja iránskej ropy a petrochemických výrobkov na zahraničných trhoch v rámci tzv. tieňového bankovníctva napriek sankciám uvaleným na iránske finančné inštitúcie.

„Ministerstvo financií USA vie, že ako potkany na potápajúcej sa lodi zúfalo posielate peniaze ukradnuté iránskym rodinám do bánk a finančných inštitúcií po celom svete. Buďte si istí, že ich aj vás vystopujeme,“ vyhlásil Bessent vo videoodkaze iránskemu vedeniu zverejnenom vo štvrtok.

V Iráne od 28. decembra prebiehajú rozsiahle demonštrácie, pri ktorých bezpečnostné sily tvrdo zasahujú voči protestujúcim. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že zomrelo najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Americký prezident Donald Trump preto pohrozil Iránu vojenskou intervenciou.

